30年前的梁朝偉、劉嘉玲 網：社恐互換

梁朝偉和劉嘉玲昔日訪談流出。( 視頻截圖）

港星梁朝偉 在大銀幕上形象百變，能駕馭任何類型角色，但私底下性格內向，經常被指有「社交恐懼症」，不過近日網民PO出30年前他跟劉嘉玲一同上台灣節目受訪，驚見表現得極度開朗活潑的梁朝偉，反觀劉嘉玲卻顯得「社恐」，兩人大談理想對象條件。

香港 01報導，1993年梁朝偉到台灣推出唱片「一天一點愛戀」，當年他跟劉嘉玲一同現身綜藝節目宣傳，難得的是梁朝偉表現活潑開朗，還會搞笑製造氣氛，反觀劉嘉玲顯得尷尬害羞，難怪網民認為當年兩人性格互換，互相「社恐」傳染。

期間主持人問到擇偶條件，劉嘉玲表示對老公及情人的要求不同，前者要有安全感、疼愛她的家人，而情人就是要帥、浪漫及懂得逗她開心，身旁的梁朝偉說：「為什麼她剛剛講的條件，我都好像沒有」，而他心目中理想另一半的條件為：「會做菜、會打掃、會做牛做馬」，又說自己有一點大男人主義，不希望女朋友比他強勢，此時劉嘉玲的表情變化相當微妙。