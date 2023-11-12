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謝娜雙11晚會翻車 何炅、汪涵都救不了

娛樂新聞組／綜合報導
謝娜重回主持舞台，表現卻遭網友吐槽。(取材自微博)
謝娜重回主持舞台，表現卻遭網友吐槽。(取材自微博)

10日晚間登場的雙十一晚會，是謝娜自從「快樂大本營」停播之後，時隔多年再次重回主持舞台，湖南衛視還特意發了一條「謝娜回家了」微博。但謝娜這次的主持讓不少網友大吃一驚，她全程搶話，毫無控場能力，連何炅、汪涵都救不了場。

雙十一晚會上，觀眾看到何炅和謝娜再次搭檔主持，紛紛高喊「青春回來了」，但謝娜接下來的表現，遭到不少網友吐槽。首先，她把聚會變成她自己的聊天會議，讓整個聚會充滿尷尬氣氛。

網友覺得，謝娜在主持過程中太過浮誇，讓晚會失去了往年的專業和默契。尤其是在與賓客的互動中，謝娜不時打斷對方講話，感覺非常沒有禮貌。

還有網友表示，若不是晚會現場主題字眼太醒目，一度以為這是謝娜的回歸晚會，是專屬於她的個人秀。

最為人詬病的一段是，電視台設置了一個晚會現場和直播間互動的環節，謝娜、汪涵連線胡可、沙溢夫妻檔，謝娜竟對沙溢說，之前胡可告訴她不要把另一半當自己人，要沙溢現場回答對這句話的看法。

沙溢聽完問題當場愣住，胡可連忙否認表示自己從來沒說過，站在謝娜身邊的汪涵立馬意識到不該繼續問下去，想緩解尷尬，但沒想到謝娜仍不放棄非要沙溢回答，可說是毫無臨場反應。

網友辣評，「謝娜還是別主持了，一到她場面就失控」，還有網友吐槽「我覺得謝娜怎麼有點瘋？」

據悉，謝娜嘻嘻哈哈、古靈精怪的主持風格一向受到爭議，但她遭到質疑時曾霸氣回應，「我這型挺好的」。

何炅(左)、汪涵也救不了場。(取材自微博)
何炅(左)、汪涵也救不了場。(取材自微博)

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