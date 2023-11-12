我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約退伍軍人節遊行 華裔老兵不缺席

「童顏CP」粉注意… 楊紫、李現確定二搭 「國色芳華」續前緣

娛樂新聞組／即時報導
楊紫、李現將二搭演出新劇。(取材自微博)
楊紫、李現將二搭演出新劇。(取材自微博)

具有「旺夫體質」的大陸女星楊紫，傳出將和李現二搭演出新劇「國色芳華」，這個消息讓不少「親愛的熱愛的」粉絲開心不已，據悉，原先一度傳聞男主角有可能是吳磊。

湖南衛視2023秋季招商會11日在長沙舉行。會上發布了超100部重點綜藝，超過80部重點電視劇。其中，推「國色芳華」官宣由楊紫、李現主演。該劇將由丁梓光導演，官博並配文，「以牡丹為引，百花匠人何惟芳（楊紫飾）濟民救世、幫扶天下，書寫勵志女性創業故事，攜手雅冠長安、養晦酬國的投資人蔣長揚（李現飾），共譜繁華盛世的利民傳奇。」

新京報報導，該劇改編自意千重的同名小說，根據豆瓣頁面介紹，該劇講述商賈之女何惟芳從只有利益交換的婚姻中和離出戶，憑藉培育稀世牡丹的高超技能，涉足商海勇闖長安。何惟芳憑藉經商頭腦與隱忍蟄伏的天子近臣「花鳥使」蔣長揚做起了生意，在蔣府後院的田地裡開始種花創業。隨著秦五娘、朱福、呂耕春的加入，何惟芳帶領姐妹各展所長，克服困難，共同打造「花想容」品牌，讓牡丹花香以千百種形式飄入長安的家家戶戶。

親歷民生之苦的何惟芳贖回祖產芳園，收容命運坎坷、前路迷茫的女性，助她們學手藝以安身立命，將芳園打造成了「繁花女兒國」。在蔣長揚的建議下，何惟芳決心轉型實業，創辦製油、務藥、造糧的「悟庸堂」以求利民。在蔣長揚報國之路上，何惟芳屢屢從旁協助，二人也漸漸暗生情愫。經歷九死一生，二人攜手共平叛亂，雙雙退隱天地間。

得知楊紫、李現將二搭，「童顏CP」粉絲開心敲碗。

投資

上一則

王菲被問「會搶雙11優惠嗎？」 答案讓網友驚呆了…

延伸閱讀

楊紫翻車？戴假髮拍「防脫髮」產品被指涉嫌虛假宣傳

楊紫翻車？戴假髮拍「防脫髮」產品被指涉嫌虛假宣傳
李現緋聞女友 曬「止吐神器」莫非是…

李現緋聞女友 曬「止吐神器」莫非是…
又來「旺夫」了…楊紫二搭李現破局？ 吳磊爆搶到「國色芳華」男一

又來「旺夫」了…楊紫二搭李現破局？ 吳磊爆搶到「國色芳華」男一
楊紫31歲演高中生 被批臉僵沒有青春感

楊紫31歲演高中生 被批臉僵沒有青春感

熱門新聞

梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

2023-11-04 20:15
章子怡(左)、汪峰證實離婚。（取材自微博）

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2023-11-05 22:44
楊紫(右二)搭檔小8歲范丞丞(右一)，引發網友質疑「年齡差」太大。(取材自微博)

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

2023-11-05 20:31
小勞勃道尼的「鋼鐵人」已從漫威退場。（圖：迪士尼提供）

鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應

2023-11-08 21:57
「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

2023-11-03 09:38
林心如胸前深V開到肚臍。(圖：Bella儂儂提供)

林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」

2023-11-06 22:24

超人氣

更多 >
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案
新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」

新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會