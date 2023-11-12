「童顏CP」粉注意… 楊紫、李現確定二搭 「國色芳華」續前緣

楊紫、李現將二搭演出新劇。(取材自微博)

具有「旺夫體質」的大陸女星楊紫，傳出將和李現二搭演出新劇「國色芳華」，這個消息讓不少「親愛的熱愛的」粉絲開心不已，據悉，原先一度傳聞男主角有可能是吳磊。

湖南衛視2023秋季招商會11日在長沙舉行。會上發布了超100部重點綜藝，超過80部重點電視劇。其中，推「國色芳華」官宣由楊紫、李現主演。該劇將由丁梓光導演，官博並配文，「以牡丹為引，百花匠人何惟芳（楊紫飾）濟民救世、幫扶天下，書寫勵志女性創業故事，攜手雅冠長安、養晦酬國的投資 人蔣長揚（李現飾），共譜繁華盛世的利民傳奇。」

新京報報導，該劇改編自意千重的同名小說，根據豆瓣頁面介紹，該劇講述商賈之女何惟芳從只有利益交換的婚姻中和離出戶，憑藉培育稀世牡丹的高超技能，涉足商海勇闖長安。何惟芳憑藉經商頭腦與隱忍蟄伏的天子近臣「花鳥使」蔣長揚做起了生意，在蔣府後院的田地裡開始種花創業。隨著秦五娘、朱福、呂耕春的加入，何惟芳帶領姐妹各展所長，克服困難，共同打造「花想容」品牌，讓牡丹花香以千百種形式飄入長安的家家戶戶。

親歷民生之苦的何惟芳贖回祖產芳園，收容命運坎坷、前路迷茫的女性，助她們學手藝以安身立命，將芳園打造成了「繁花女兒國」。在蔣長揚的建議下，何惟芳決心轉型實業，創辦製油、務藥、造糧的「悟庸堂」以求利民。在蔣長揚報國之路上，何惟芳屢屢從旁協助，二人也漸漸暗生情愫。經歷九死一生，二人攜手共平叛亂，雙雙退隱天地間。

得知楊紫、李現將二搭，「童顏CP」粉絲開心敲碗。