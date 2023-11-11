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「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

娛樂新聞組／即時報導
孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）
孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）

中國知名藝人孫儷10日曬出一組和陶昕然的合照並寫道：「早上妹妹有點起床困難，然後我和她說：妹妹，今天陶昕然會來找我吃飯，妹妹：我不認識… ……，我說：就是安陵容，瞬間，她眼睛都亮了，突然就清醒了。」引發網友熱議。

近日孫儷正在陪女兒重溫當年夯劇「甄嬛傳」，對於孫儷竟然利用陶昕然來吸引女兒起床，眾人紛紛表示「嬛嬛和陵容」、「看來妹妹還沒看到鳥嬛離心」；隨後，陶昕然轉送孫儷的博文表示，「妹妹目前還沒有看到想『掐死我』的階段吧。」

10月中旬，陶昕然曬出自己演出「甄嬛傳」13年後，再穿劇中紅衣的視頻，引發網友回憶殺；影片中，陶昕然穿著當年的紅衣，戴著旗頭翩翩起舞，身姿輕盈。陶昕然配文：「時隔13年再次穿上這身紅衣，感慨萬千，你還是你，我也還是我。」

「甄嬛傳」不僅讓陶昕然收穫事業的小高峰，也讓她收穫寶貴的友誼；她連續13年為孫儷送上生日祝福，今年9月陶昕然曬出多張合照，並寫道：「生日快樂儷，祝你生日快樂，喜樂順遂，平安康健！我們的13年，感恩你出現在我的生命裡做那一盞明燈！PS：這一年沒有見面，沒有新合影，對我倆提出嚴肅批評。」孫儷則調皮回覆：「看來你是想我了。」

孫儷

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