惠英紅心臟手術後吃活血藥 手腳一碰就瘀青

惠英紅透露，日前做了心臟手術。（取材自微博）

香港 63歲資深女演員惠英紅曾三度奪得香港金像獎影后和最佳女配角，也獲得第54屆金馬獎最佳女主角肯定，演技、武打實力和外貌兼具。日前她在抖音 平台透露，她做了心臟手術，每天都得服用活血藥，身體只要被輕輕一碰就滿是瘀青，身體狀況讓粉絲擔憂。

惠英紅最近忙著宣傳新電影「拯救嫌疑人」。經紀人霍汶希在抖音上傳一段兩人在活動前一天碰面的影片，特別帶石斛炖湯去給惠英紅喝。惠英紅大讚好喝，並透露自己現在很需要喝補血的湯，「因為我做了心臟的手術」，到現在還是要吃活血藥。

惠英紅透露，很多人都不知道她現在要吃活血藥，因為她做過心臟的手術。她還拉起牛仔長褲褲腳，讓大家看她小腿。她說：「只要輕輕一碰，滿身都是這種（瘀青）。」

她還指一指現場的燈說：「現在心理壓力很大，因為拍戲時有人搬燈或搬什麽，我都要擋（雙手掩頭），因為只要被打到就一定是一大塊瘀青。還有不能打到頭，打到就很危險。」

原來這些是吃活血藥的副作用，幸好惠英紅說，她的藥再吃四個月就吃完，到時就不會再是碰一碰就會瘀。一講到這裡，惠英紅就手舞足蹈地說：「（到時）我又是一條龍。」