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趙露思25歲生日會唱歌走調 粉絲都聽笑了

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思25歲生日獲知名精品代言。（取材自微博）
趙露思25歲生日獲知名精品代言。（取材自微博）

以青春戀愛劇「偷偷藏不住」、「長歌行」等受到觀眾喜愛的中國女星趙露思，25歲生日獲義大利精品凡賽斯（VERSACE）邀請出任全球品牌大使。對她來說，這不只是一種時尚地位的肯定，更是一個美好的生日禮物。

趙露思2017年出道，扮相宜古宜今，主演過電視劇包括古裝武俠劇「且試天下」、古裝傳奇劇「星漢燦爛」及青春愛情劇「偷偷藏不住」等；其中「偷偷藏不住」居2023年NETFLIX華語劇集熱播排行榜，她的表現吸粉無數，已經成為陸劇小花一姊。

日前趙露思在成都開生日會回饋粉絲，不售票，但線上網友必須付費才能收看；她精心準備多次換裝，以蝴蝶美人造型唱孫燕姿名曲「第一天」，蹦蹦跳跳看得出心情超嗨。不過唱歌畢竟不是她的專業，明顯走調讓網友都聽笑了。

有網友說，線上觀看須付30元人民幣(約4.1美元)，還有升級大禮包賣50元人民幣才能看生日會，趙露思唱歌前還是應該先練練；粉絲幫忙緩頰說，反正生日會主要是面向歌迷，唱功就不要太計較。

趙露思生日會另一個受關注焦點，是新戲「珠簾玉幕」搭檔劉宇寧送來慶生花籃。之前爆出兩人合作時，趙露思的粉絲很不滿意，嫌他離過婚，怕他會拿她炒CP，劉宇寧還開直播澄清，說自己接這戲是救場。

雖然劉宇寧澄清時雖未提到趙露思，但網友擔心劉宇寧此舉，會讓兩人拍新戲時尷尬，影響CP感；還好劉宇寧送花給趙露思，顯示兩人合作愉快。

趙露思生日會以蝴蝶美人造型演唱回饋粉絲。（取材自微博）
趙露思生日會以蝴蝶美人造型演唱回饋粉絲。（取材自微博）

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