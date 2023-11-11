張雲龍被爆戀情反打「假」 狗仔道歉：心力交瘁 認錯了

張雲龍被爆料有新戀情，卻是一場烏龍。（取材自微博）

中國35歲男星張雲龍演出電影「梔子花開」走紅，2021年還參加了綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」第一季展現歌舞能力。他日前被狗仔劉大錘爆料有新戀情，並釋出一段男女散步畫面，直指畫面中男子就是戲劇男神張雲龍，還為兩人獻上祝福。不過，張雲龍經紀公司火速打臉闢謠。

噓！星聞報導，經紀公司嘉行傳媒發文，「這不是張雲龍，請大家不要傳播虛假信息」，並直接在畫面上打「假」。網友紛紛吐槽劉大錘，還有粉絲也表示張雲龍在拍戲，身形較瘦、頭髮長度顏色都不對，根本完全不同人。

而劉大錘隨後發文認錯，「張雲龍老師，本人心力交瘁、眼壓太高，誤認為是您了。此中愧疚無以言表，真的真的真的真的真的真的真的真的對不起。對您和貴公司造成的影響鄭重道歉」。還將微博 名字都直接改成「攝影劉大錘—向張雲龍道歉版」。

張雲龍去年拍攝「最遙遠的距離」時與女星鍾楚曦假戲真做，張雲龍被拍到直搗女方家待四天三夜。張雲龍去年參加「披荊斬棘的哥哥2」時，鍾楚曦還錄製影片為他打氣，儘管雙方未回應，仍被視為低調熱戀中。但今年9月鍾楚曦被拍到與「封神」暴紅的小生侯雯元牽手、摟腰逛動物園 ，被懷疑無縫接軌。