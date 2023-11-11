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楊紫翻車？戴假髮拍「防脫髮」產品被指涉嫌虛假宣傳

娛樂新聞組／即時報導
楊紫被指戴假髮拍「防脫髮」產品，有違誠信，也涉嫌虛假宣傳。（取材自微博）
楊紫被指戴假髮拍「防脫髮」產品，有違誠信，也涉嫌虛假宣傳。（取材自微博）

中國頂流女星楊紫主演古裝劇「長相思」暴紅，一併帶旺同劇男演員；但近日楊紫的防脫髮新廣告引發爭議，不只被批造型醜，楊紫疑似戴著假髮拍攝「功效型」洗髮產品，更被質疑涉及虛假宣傳，留言區被攻陷。

綜合媒體報導，官宣廣告大片中，楊紫一頭長髮及腰，亮麗順滑，是洗髮水廣告慣用形象；工作室曬出的花絮照，楊紫也是一頭及腰長髮，但網友發現事實似乎不是這樣。

許多網友觀察這組廣告後，發現她的頭髮之間有明顯分層，意味著其中有一部分是假髮；但楊紫代言的這款是防脫洗髮水，跟常規洗髮水強調順滑不同，它屬於功效型，用假髮就顯得有些諷刺了。

報導指出，有部落客科普稱廣告法明文規定，宣傳內容不能誤導消費者，楊紫代言防脫髮洗髮精，如果戴假髮讓頭髮達到視覺增量效果，根本不具說服力，有人調侃說，這可不就是虛假宣傳？並質疑楊紫違反廣告法。

網友的猜測也是毫無依據，楊紫平時在社群平台上曬出的照片就是線索；報導指出，楊紫1月時還是短髮，11月初參加雜誌盛典，頭髮剛好長到肩胛骨下。工作室曬出楊紫11月6日慶生的vlog，頭髮突然長了一段，但看起來像是接髮。

如今工作室曬出的拍攝花絮裡，短短幾天從胸口長到及腰，難怪被質疑她戴假髮。

有網友怒批，都賺那麼多了，現在連虛假宣傳的錢也要賺嗎？雖然有粉絲緩頰海報是P圖，修圖不關楊紫團隊的事，但工作室曬出的視頻，拍攝現場楊紫的髮型跟海報一樣，看得出來是用了大片假髮。

網友指楊紫這次在假髮造型引發的吐槽，不是顏值問題，而是誠信問題。

楊紫新廣告引發網路爭議。（取材自微博）
楊紫新廣告引發網路爭議。（取材自微博）
楊紫被指戴假髮拍「防脫髮」產品，有違誠信，也涉嫌虛假宣傳。（取材自微博）
楊紫被指戴假髮拍「防脫髮」產品，有違誠信，也涉嫌虛假宣傳。（取材自微博）

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