劉德華新片改檔 網：怕跟黃渤、周迅對決？

劉德華在「紅毯先生」中飾演巨星劉偉馳。(取材自微博)

寧浩執導、劉德華主演的喜劇電影「紅毯先生」，原定11月17日上映，日昨突然宣布定檔於2024年大年初一。改檔的影片中，寧浩給劉德華打電話，說電影改檔了，劉德華問這是誰的意思？寧浩說這是資方的意思，粉絲看了影片都笑翻了。

有網友指出，「紅毯先生」臨時撤檔真實原因，為怕跟黃渤、周迅 這兩大影帝影后合作的「涉過憤怒的海」正面對決。

「紅毯先生」是寧浩繼「瘋狂的外星人」後又一部在春節檔上映的作品，片中，巨星劉偉馳（劉德華飾）為了拿獎，與導演林浩（寧浩飾）合作，上演了一齣荒誕鬧劇。

同期發布的「一紅到頂」海報用紅毯與白底作為主色調，海報中劉德華飾演的劉偉馳認真地推著紅毯向前走的樣子，似乎是想把紅毯一路鋪到大年初一。

據悉，寧浩將自己對於現實的體感，與片中的角色命運巧妙融合，令觀眾在會心一笑中，感受到娛樂圈眾生百態的同時，思考當下時代人與人之間的「溝通困境」。

「紅毯先生」是劉德華和寧浩相隔17年後的再度合作，堪稱「瘋狂的石頭」的另類「續集」。

有網友看好，寧浩先前的「瘋狂的外星人」拿了20多億人民幣票房，這次「紅毯先生」有望衝上30億人民幣，紛紛敲碗期待寧浩、劉德華的聯手出擊。