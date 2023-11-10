我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

劉德華新片改檔 網：怕跟黃渤、周迅對決？

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華在「紅毯先生」中飾演巨星劉偉馳。(取材自微博)
劉德華在「紅毯先生」中飾演巨星劉偉馳。(取材自微博)

寧浩執導、劉德華主演的喜劇電影「紅毯先生」，原定11月17日上映，日昨突然宣布定檔於2024年大年初一。改檔的影片中，寧浩給劉德華打電話，說電影改檔了，劉德華問這是誰的意思？寧浩說這是資方的意思，粉絲看了影片都笑翻了。

有網友指出，「紅毯先生」臨時撤檔真實原因，為怕跟黃渤、周迅這兩大影帝影后合作的「涉過憤怒的海」正面對決。

「紅毯先生」是寧浩繼「瘋狂的外星人」後又一部在春節檔上映的作品，片中，巨星劉偉馳（劉德華飾）為了拿獎，與導演林浩（寧浩飾）合作，上演了一齣荒誕鬧劇。

同期發布的「一紅到頂」海報用紅毯與白底作為主色調，海報中劉德華飾演的劉偉馳認真地推著紅毯向前走的樣子，似乎是想把紅毯一路鋪到大年初一。

據悉，寧浩將自己對於現實的體感，與片中的角色命運巧妙融合，令觀眾在會心一笑中，感受到娛樂圈眾生百態的同時，思考當下時代人與人之間的「溝通困境」。

「紅毯先生」是劉德華和寧浩相隔17年後的再度合作，堪稱「瘋狂的石頭」的另類「續集」。

有網友看好，寧浩先前的「瘋狂的外星人」拿了20多億人民幣票房，這次「紅毯先生」有望衝上30億人民幣，紛紛敲碗期待寧浩、劉德華的聯手出擊。

周迅

上一則

中居正廣暴瘦被指罹癌 友爆大腸切一半

下一則

台灣藝人利菁RK手術失敗 視力只剩0.1 排隊等換角膜

延伸閱讀

怕跟黃渤、周迅對決？寧浩、劉德華「紅毯先生」改檔春節

怕跟黃渤、周迅對決？寧浩、劉德華「紅毯先生」改檔春節
「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」劉德華：我會拿磚頭站岸邊

「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」劉德華：我會拿磚頭站岸邊
曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友

曾被問「周潤發、梁朝偉落水先救誰？」 劉德華妙答笑翻網友
劉德華「紅毯先生」釜山閉幕片 導演認「批評他演技」

劉德華「紅毯先生」釜山閉幕片 導演認「批評他演技」

熱門新聞

「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

2023-11-03 09:38
梁朝偉得獎時，袁弘坐後排，再次命中。(取材自微博)

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

2023-11-04 20:15
章子怡(左)、汪峰證實離婚。（取材自微博）

與章子怡結束8年婚 汪峰去年早爆離婚原因「抱怨3點」

2023-11-05 22:44
楊紫(右二)搭檔小8歲范丞丞(右一)，引發網友質疑「年齡差」太大。(取材自微博)

31歲楊紫演17歲高中生… 新劇預告出爐 網友批一點都不青春

2023-11-05 20:31
侯佩岑身材姣好，臉上皮膚吹彈可破。記者葉君遠／攝影

「離開是為了更好的相遇」侯佩岑：婚姻每天都有狀況

2023-11-02 17:58
圖／擷自instagram

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

2023-11-03 13:16

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所