「披荊斬棘3」收官 林志穎「年度總成績冠軍」獲MVP

林志穎獲得最高榮譽M V P。（圖：曜昇星提供）

「披荊斬棘3」播出後引全網討論，整體播放量更超越前二季，10日公布成團名單共計17位，林志穎 獲得X fire最高分頭銜「年度總成積冠軍」，粉絲也紛紛表示林志穎果然不負眾望，獲得MVP的殊榮。

林志穎出道31年，一出道就被譽為亞洲小旋風，演過多部膾炙人口的戲劇，也成為最早、最年輕站上香港 紅磡體育館的男藝人；在「披荊斬棘3」的初舞台上一開口唱出「17歲的雨季」滿滿的回憶殺，引起全場大合唱畫面震撼的場面讓人難忘。

積極正面的林志穎在車禍之後，不畏身體的痛楚，勇敢跨出那一步，用實際行動成為生命的鬥士的典範，激勵很多人。從一開始就被網友預測將是「披荊斬棘3」的C位。不溫不火謙虛的個性也讓他在節目中受到好評，甚至在這節目中感性的落淚兩次。