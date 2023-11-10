轉型？楊冪傳淪為二番 將當章子怡女配

楊冪與前東家「嘉行傳媒」結束長達9年的合作關係，傳淪「二番咖」。（取材自微博）

大陸女星趙麗穎 4月殺青電影「虎狼之路」後，原傳出將演出」陳可辛新片「醬園弄」，為章子怡作配，沒想到最後合作告吹，女二傳出由楊冪 接下，趙麗穎改接台灣導演趙德胤電影「喬妍的心事」。

趙麗穎去年接連推出農村劇「幸福到萬家」、鋼鐵劇「風吹半夏」，演技實力備受肯定，成為85花中首位成功轉型的女星。去年同時期，楊冪則推出「謝謝你醫生」、「愛的二八定律」兩部現偶劇慘遭滑鐵盧，瞬間被趙麗穎拉開差距。

楊冪以往的作品中以仙俠為主。(圖：愛奇藝國際站提供)

楊冪以往的作品中，不是飾演女強人就是以仙俠為主，戲路讓觀眾吐槽她早已不把心思放在表演上。而她的演技若與同期的85年大花相比，Angelababy主攻時尚，趙麗穎在農村女性創業題材中有一席之地。倪妮在電影領域風生水起，就連劉詩詩 也在武俠題材影作品中占一方天地，只有楊冪尚未明確自身定位，

為了拍攝新戲「哈爾濱1944」，楊冪特意請表演老師，幫助自己對每一句台詞做到倒背如流，做到去現場可以不帶劇本。豈料，這番宣言卻被網友質疑演戲這麼久還需要琢磨演技，可說是「努力人設」翻車。

楊冪今年5月與前東家「嘉行傳媒」結束長達9年的合作關係，並搭擋秦昊接演諜戰新戲「哈爾濱一九四四」，但她還沒等到電視劇播出，就傳出「番位」（演員出現在宣傳和電影中的排位次序）登上熱搜，網友們紛紛感嘆楊冪離開原本的工作室後被降級，淪「二番」。