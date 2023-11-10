李安兒子中國拍戲 遭受夾指酷刑演得好疼

李淳在「刀尖」片中受刑。(取材自微博)

中國諜戰片「刀尖」9日發布，身為著名導演李安的兒子，李淳在片中飾演「背刺同事高手」的馬仁，據悉，為了演繹好受刑的極致恐懼，他狂做伏地挺身只為進入狀態。

新快報報導，「刀尖」根據麥家同名小說改編，李淳在電影中飾演汪偽安保局反特處副處長馬仁，作為在汪偽安保局中最年輕的存在，李淳形容該角色是那種有自己的野心但又「忠誠」的人。

李淳在「刀尖」片中飾演「背刺同事高手」。(取材自微博)

對此，導演高群書也透露，戲中有一景是李淳「受刑」被夾指，李淳演得好痛，不斷尖叫、害怕、後退、語無倫次……受刑的反應滿滿的真實感。為了演好這場戲，李淳更是在片場狂做伏地挺身力求進入最佳狀態。

報導指出，身為著名導演李安的兒子，李淳並沒有一直活在父親的光環之下，反而用自己的努力走出了一條被多方認可的實力派演員之路。高群書就大讚李淳演戲認真，並透露第一次見李淳的時候，他在一個戲裡飾演京劇 演員，「不是主角，卻在北京 學習了八個月京劇。」「他沒有用技巧去演戲，而是真實地去修煉。 」此外，高群書也表示李淳有著極強的可塑性， 「他可以是（演）特別文弱的，也有可能成為一個特別壞的角色。」