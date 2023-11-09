向太怒批劉家昌「壞人」 已絕交10多年

向太稱與劉家昌絕交10多年。（取材自微博）

劉家昌 與前妻甄珍（本名章家珍）、兒子章立衡（原名劉子千）之間的衝突持續上演，繼之前在臉書上發文砲轟甄珍母子設計奪產，還稱甄珍在北京 幫章立衡召妓，外界一片譁然，然則，一向敢愛敢恨的香港 娛樂大亨向華強老婆「向太」陳嵐，也曾痛批劉家昌是「壞人」，已經絕交10多年，原因與甄珍無關。

向太與甄珍交情好，2019年時為甄珍特別來台灣參加活動，向太義氣地表示：「只有她（甄珍）可以叫我早上十點，出席發佈會！」只因為向太與甄珍相識超過30年，她過往上節目時曾痛批劉家昌，「我有幫她罵那個壞人（劉家昌），後來還跟那個壞人絕交很多年！」但不是因為劉家昌欺負甄珍，幾年前還曾無奈說她和向華強真心換絕情，「我跟向華強幫他很多，但後來我們都心灰意冷，所以跟那個人絕交，已經很久了快十年了！」