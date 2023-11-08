戲說從頭／秦嵐新戲詮釋外科醫生 每天都像在考試

秦嵐(右)因魏大勛經常笑場。(圖：八大電視提供)

中國演員秦嵐、魏大勛合作醫療劇「關於唐醫生的一切」，聊起拍戲趣事，秦嵐透露，和魏大勛同為東北人，彼此很懂對方的哏，「我是一個笑點特別低的人，所以跟他拍戲，我總是笑場。」自嘲很想把當時拍戲現場，笑得合不攏嘴的花絮都買回，更表示若是因為拍這部戲長皺紋的話，也是因為魏大勛太搞笑了。

「關於唐醫生的一切」描述外科醫生「唐佳瑜」(秦嵐飾)突然被任命為心臟中心主任，並成立重病組，開始主導研發人工心臟，儘管她因空降身分遭到同事抵制，但透過幾次艱難手術拯救病患，證明了能力。她也因醫療病例認識麻醉科醫生葉弈明(魏大勛飾)，兩人感情日漸增溫。

魏大勛在「關於唐醫生的一切」飾演麻醉科醫生。(圖：八大電視提供)

劇中飾演的角色讓秦嵐頗有感觸，因為本身父母親都有心臟病 ，所以她對心臟外科還不至於全然陌生。為了將心臟外科醫生角色詮釋到位，她在120天的拍戲期間，每天都像在考試，除了台詞之外，還有很多醫療知識、正確的動作、操作方式等，都需要理解及記憶。秦嵐在演完「關於唐醫生的一切」後，更加深對醫者的敬佩，讚嘆醫生們花這麼多年的時間去學習、精進醫術，一定是有非常強大的信念，才能持續堅持。