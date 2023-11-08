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何潤東新戲「歲歲青蓮」 被虧宮鬥「低配版」

記者杜沛學／綜合報導
何潤東(右)與何泓姍主演的「歲歲青蓮」被改成宅鬥劇。（取材自微博）
何潤東(右)與何泓姍主演的「歲歲青蓮」被改成宅鬥劇。（取材自微博）

中國廣電總局下令禁拍勾心鬥角的宮鬥劇，「後宮甄嬛傳」、「如懿傳」、「延禧攻略」後，再無宮鬥爽劇可追。近來何潤東、何泓姍主演的「歲歲青蓮」開播，類宮鬥的宅鬥戲碼讓觀眾彷彿看到了「甄嬛傳」與「如懿傳」的影子，但卻慘被虧「混合低配版」。

「歲」劇中，何潤東為王爺第三子，而何泓姍飾演的「青蓮」撞臉先王妃，受到王爺注意，這點與「甄嬛傳」中甄嬛（孫儷飾）神似已故的純元皇后設定不謀而合。其他角色中，也有「甄嬛傳」經典角色的影子，如黃聖依飾演男主角的側夫人囂張跋扈似華妃，黃宥明飾演的女主角的青梅竹馬如溫太醫，網友虧根本是「平替版（平價替代品）」。

此外，「歲」劇中女主角一度流產後出府，也撞哏「甄嬛」曾出宮，後又霸氣回歸復仇。「歲」劇甚至也有「滴血驗親」戲碼，如同「甄嬛傳」中的名場面。何潤東在「歲」劇中也與「甄嬛傳」陳建斌、「如懿傳」霍建華一樣，小孩不是夭折就是滑胎，成「最悲慘父親」。

「歲」劇原名為「熹妃傳」，與孫儷在「甄嬛傳」中受封的「熹貴妃」一樣。該劇於2019年6月開機，正值宮鬥劇在北京當局頗受撻伐與討論的時期，據悉刪減了約十集，才終於能在近期上架，導致許多反派角色因果報應不夠解恨，也是慘淪「低配」原因之一。

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