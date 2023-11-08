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賭王兒上節目 坦言擔心被高5公分、大6歲的妻子嫌棄

娛樂新聞組╱即時報導
何猷君、奚夢瑤上夫妻綜藝節目「愛的修學旅行」。(取材自微博)
何猷君、奚夢瑤上夫妻綜藝節目「愛的修學旅行」。(取材自微博)

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君，和妻子奚夢瑤上夫妻綜藝節目「愛的修學旅行」，何猷君稱他們在一起時很多人不看好，他也擔心奚夢瑤會嫌棄他；奚夢瑤則誤為何猷居不用上班，結婚之後才知他只愛上班。

綜合媒體報導，何猷君2年前閃娶大陸超模奚夢瑤，兩人上「愛的修學旅行」，何猷君自曝在一起前猛追奚夢瑤，嘗試約奚夢瑤活動、吃飯、看電影等等，但大部分都沒有約上，因為奚夢瑤很忙。而奚夢瑤直言，「我當時覺得這個人是不是不上班？一天到晚叫我出去玩，這個人真的不行」，奚夢瑤當時也直接問何猷君是不是不用工作，但結婚後發現何猷君只愛工作，笑何猷君出去玩的KPI（關鍵績效指標）已經在追求她的時候用完了。

報導稱，何猷君也在節目中誇奚夢瑤很旺夫，認為和奚夢瑤在一起的時間都很幸運。但因為奚夢瑤大何猷君6歲，，178公分的奚夢瑤比何猷君高5公分，一度怕被嫌棄。當時何猷君知道奚夢瑤比自己大6歲後，坦言一開始有壓力，「不知道妳（奚夢瑤）會不會嫌棄我。」何猷君說，大家的這個認知還是男生比女生大會比較好，「這個女生也是會有這種想法的話肯定就會不去考慮我」。

何猷君、奚夢瑤結婚後生下千億金孫何廣燊（Ronaldo），讓賭王何鴻燊在病逝前完成抱孫願望，而奚夢瑤為了融入豪門生活曾被拍到積極進修。

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