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批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

娛樂新聞組╱即時報導
劉家昌(左)與前妻甄珍已經決裂。(本報資料照片)
劉家昌(左)與前妻甄珍已經決裂。(本報資料照片)

女生甄珍與導演劉家昌兩人離婚後撕破臉，不僅爆出爭產風波，近日還均以超級長文互揭對方痛點。香港電影大亨向華強曾在台灣拍片時和甄珍合作，並把她視為恩人，早年他和太太跟甄珍、劉家昌交好，但現時已和劉家昌絕交。向華強老婆「向太」也點名劉家昌，稱對方是「壞人」，雙方絕交10多年，但不是為了甄珍。

據香港01報導，向華強說他1969年在香港中學畢業，有同學找他去看電影《新娘與我》，那時看到這電影的女主角甄珍，覺得她又漂亮又可愛，就是大家心中的女神，就這樣成為甄珍的影迷。

向華強和向太已和劉家昌絕交。(取材自微博)
向華強和向太已和劉家昌絕交。(取材自微博)

1970、71 年，台灣有一個電影導演看中向華強，找他去拍電影《行行出狀元》，女主角就是甄珍。當時向華強不會講國語，常常被人笑，當時是甄珍跟他說，「華強，你慢慢來。」

向華強說，如果沒有甄珍，也就不會在電影圈發展。向華強在1980年和台灣演員陳嵐（向太）結婚，並把甄珍介紹給向太認識，因而成為好朋友。向太說婚後懷孕第一次肚痛就是在甄珍家，到兒子向佐出生後，常常帶兒子去甄珍家玩，向佐1、2歳大時還去過甄珍家「滾床」，之後甄珍就懷孕有了章立衡。

台北中國時報報導，向太表示，她和甄珍相識超過30年，情同家人，和劉家昌絕交不是因為劉家昌欺負甄珍，「是他（劉家昌）自己行為！」無奈說她和向華強真心換絕情，「我跟向華強幫他很多，但後來我們都心灰意冷，所以跟那個人絕交，已經很久了快十年了！」

劉家昌 香港

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