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「有風」爆紅男星 網紅女友突曬「止吐神器」被疑懷孕

娛樂新聞組╱即時報導
李現與劉亦菲搭檔演出「去有風的地方」大獲好評。(取材自微博)
李現與劉亦菲搭檔演出「去有風的地方」大獲好評。(取材自微博)

大陸男星李現今年與劉亦菲搭檔演出「去有風的地方」爆紅，同時間，他的感情世界也備受矚目。李現傳出與網紅「曉雪Winema」交往，曉雪近來還曬出使用「止吐神器」，懷孕消息傳得沸沸揚揚。

綜合媒體報導，李現在2011年出演個人首部電影「萬箭穿心」，正式進入演藝圈，在2018年，與大學同學楊紫拍攝「親愛的，熱愛的」爆紅，成功晉級流量小生，今年再以「去有風的地方」攀向演藝高峰。

女網紅「曉雪Winema」。(取材自微博)
女網紅「曉雪Winema」。(取材自微博)

李現雖然已經晉級男神，但屢屢被吐槽是演藝圈有名的戀愛腦。李現出道前，在大學時期與鍾楚曦交往，由於當時經濟狀況不佳，沒錢買女友想要的名牌包，兩人因而分手。

女網紅「曉雪Winema」近來曬出使用「止吐神器」，疑似放出懷孕消息。(取材自微...
女網紅「曉雪Winema」近來曬出使用「止吐神器」，疑似放出懷孕消息。(取材自微博)

據報導，李現在7月爆出與網紅「曉雪Winema」交往，兩人不僅曾一同去看周杰倫演唱會，曉雪還曾透露男友是湖北人，且她上半年行程都與李現拍攝地點吻合，曉雪時不時就會曬出與李現的戀愛事蹟。近日曉雪的助理拍了一盒橘子的照片，還標記曉雪「止吐神器！超級有效，推薦！」

不少粉絲紛紛猜測曉雪是否懷孕，曉雪眼見事態嚴重，才讓助理出面回應「3個人集體暈車了，新手駕駛」。但粉絲對李現不顧形象硬要與女網紅戀愛，引發退粉潮。

報導稱，有網友起底曉雪身分，指出她曾當小三，帶球逼走正宮上位，但後來離婚，被外界質疑是靠婚姻致富，對此，網上也流傳她回覆網友自己家境優渥，離婚也是AA制，否認逼宮上位。

劉亦菲 周杰倫

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