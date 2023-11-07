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劉亦菲自嘲「全家最醜」 外婆、媽媽照片曝光…「神仙級」顏值

娛樂新聞組╱即時報導
劉亦菲曾說自己是全家最醜。（取材自微博 ）
劉亦菲曾說自己是全家最醜。（取材自微博 ）

有「神仙姐姐」之稱的大陸女星劉亦菲，高顏值與清冷氣質一直被稱讚，曾演出「神鵰俠侶」、「夢華錄」等劇。近日劉亦菲多位家人的照片在微博上曝光，網友驚呼「真的是比劉亦菲還美」，甚至讓「劉亦菲家人照片，基因的穩定發揮」話題登上熱門榜單。

綜合媒體報導，劉亦菲曾自嘲是「全家最醜」，許多網友認為她只是在謙虛，或是開玩笑，直到近來一家三代的照片曝光，網友才發現她說的沒錯，感到震驚並讚嘆這家人的基因實在太厲害。

劉亦菲的外婆、媽媽、小姨的照片曝光，引起討論。（取材自微博 ）
劉亦菲的外婆、媽媽、小姨的照片曝光，引起討論。（取材自微博 ）

據報導，劉亦菲的母親是一名舞蹈演員，照片中的她留著一頭烏黑的頭髮襯托出鵝蛋臉，還有著電力十足的大眼睛、高挺鼻樑和櫻桃小嘴。不只媽媽，劉亦菲的外婆以及小姨長相同樣不遜色，母女3人同款靈動的杏眼，而劉亦菲的眼型則更為細長，內眼角向下、外眼角向上形似瑞鳳眼，但共同點都是眼睛清澈分明，黑眼珠明亮得有如黑珍珠，標準的古典美人。

劉亦菲與媽媽合照。（取材自微博 ）
劉亦菲與媽媽合照。（取材自微博 ）

照片曝光後讓網友都跪了，「好強大的基因，不管男方長什麼樣子，孩子都是美人」、「劉亦菲的確不是什麼基因彩票，她是基因的穩定發揮」、「她們一家都是神仙下凡嗎？全是神仙級顏值」

udn STYLE報導，如果說劉亦菲媽媽的外型是優雅、知性，劉亦菲則偏向清冷的矜貴感，有種與生俱來的仙氣，就算自謙全家最醜，劉亦菲放在女明星中仍然很出眾，從小美到大的她，只能說將家人的基因穩定發揮，美貌從出生就贏在起跑線。

劉亦菲 微博

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