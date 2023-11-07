白鹿開撩王鶴棣 冰山男打翻醋桶

王鶴棣(左)與白鹿上演一段霸總與記者的愛情。（取材自微博）

白鹿、王鶴棣領銜主演的時裝劇「以愛為營」開播後討論熱烈，劇中「撩人高手」白鹿與「少女殺手」王鶴棣，心動博弈，兩人高手過招，一段陰錯陽差的浪漫愛情就此展開。網友看到預告中的王鶴棣，西裝搭配金絲框眼鏡，寬肩窄腰挺拔的身姿，都讚譽有加，讚道「從此小說男主有了臉，他就是現偶的神、古偶的棣」，完全滿足了大家對霸總的期待。

白鹿在「以愛為營」中飾演美貌雙商均在線的戲精記者鄭書意，為了報復前男友與小三，以為「時宴」是小三的小舅舅而接近時宴（王鶴棣飾演），想成為他們的「小舅媽」，沒想到竟然撩錯了人！財經記者和霸道總裁之間展開了一場陰差陽錯的愛情故事。

釋出預告片中，時宴對鄭書意說：「我希望你的光芒越來越耀眼，我的光芒也越來越耀眼，能與你輝映」，與以往的霸總小說男主不同，他支持、尊重女性，希望彼此能共同進步、共同閃耀，打破霸總固定的框架模式，王鶴棣也多次在採訪中誇獎時宴，說自己也從他身上學到很多。而看似難以融化的冰山時宴（王鶴棣飾）再看到鄭書意（白鹿飾）身邊出現了又帥又有趣的喻教授（魏哲鳴飾），竟變成吃醋大王，徹底打翻的醋罈子的他決定不再忍耐，主動出擊，直球告白「我不等了，鄭書意，我喜歡你很久了。」更是讓網友讚「醋起來好可愛」「就是要這麼Man」 。

白鹿談及王鶴棣是劇組的搞笑擔當：「第一次有男演員比我還吵！」二人經常在片場中打鬧，嗓門不相上下，網友稱他們是「病友相見」，白鹿回應：「湊在一起就會發病了」。