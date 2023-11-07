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郭敬明今年才復出 性騷往事被重提

娛樂新聞組／綜合報導
郭敬明近日再被男作家李楓控訴性騷擾舊事。(取材自微博)
郭敬明近日再被男作家李楓控訴性騷擾舊事。(取材自微博)

因「小時代」系列電影走紅的大陸作家兼導演郭敬明，近日再被男作家李楓控訴性騷擾舊事。他透露，2010年到外地工作時，跟郭敬明同住一個房間，對方在半夜過來撫摸他的身體。據悉，李楓曾在2017年出面爆料過。

李楓日前發文寫道，「我與他因為共同簽售而下榻在同一酒店，他邀請我去他的雙人標準間與他同住，我因為他是同行，同意了。」他們各自睡一張床，晚上聊著工作上的事，「他突然來到我的床邊，將手放在我的背部（因為我是趴著睡的）撫摸，我抓住他的手腕，示意他停止，他笑了一下，回到他的床上。」

李楓說，郭敬明並沒有因此停手，「他突然又來到我的床邊，試探著試圖撩起我的短褲，我制止了他，他回到他的床上。」當時郭敬明對他說「我想給你口交」、「如果你嘗試口交，你會愛上它的」、「能被四爺看上，是那個人的榮幸」，嚇得李楓隔天就搬離房間。

郭敬明在2020年因承認抄襲淡出演藝圈，但今年他執導「雲之羽」復出，現在又在拍攝古裝劇「大夢歸離」，相隔三年，李楓之所以重提舊事，多數網友認為，他是為了阻止郭敬明重拾事業。

對此，有網友質疑「過了這麼多年又跑微博升堂」，但也有人聲援「性騷擾一直都難舉證，但是不代表不存在」。

「雲之羽」是郭敬明的復出之作。(取材自微博)
「雲之羽」是郭敬明的復出之作。(取材自微博)

性騷擾 微博

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