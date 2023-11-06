曾與周星馳反目不再合作 「少林足球」大師兄讚星爺是奇才

港星黃一飛曾在「少林足球」中飾演大師兄一角。(取材自微博)

現年82歲的港星黃一飛，曾是周星馳 電影御用配角，當年他在「少林足球 」中飾演大師兄一角，令觀眾留下深刻印象，更因此奪得香港 金像獎最佳男配角，但最後兩人反目收場，黃一飛表明不會再跟周星馳合作。不過，黃一飛日前大談拍攝「少年足球」被酒瓶「爆頭」的戲分時，公開稱讚周星馳是奇才，還說很感激他。

香港01報導，黃一飛在「少林足球」中有一場在酒吧拍攝的「爆頭」戲分，周星馳為求效果逼真，黃一飛被砸頭多次，雖然酒瓶是糖膠製成的道具，但多次被砸還是會受傷，甚至出血紅腫。據指這件事後，黃一飛決定不再跟周星馳合作。

黃一飛亦曾在受訪時，談及與周星馳不和一事，黃一飛表示周星馳未走紅前會稱他為「飛哥」，但成名後竟稱他為「喂喂喂」，令黃一飛耿耿於懷，認為周星馳不尊重前輩，更表示，「做人呢，也不能怪他，他文化程度不高。」

據報導，黃一飛多年後再提當年「恩怨」時，以「少林足球」精神來形容，「沒經歷過考驗，沒經歷過苦難，怎麼能成功呢？這部戲就是『少林足球』。我現在慢慢感覺到，是周星馳令我黃一飛被更多人認識。」