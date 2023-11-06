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黃景瑜前妻又開撕 轟他「油膩極度利己主義」

娛樂新聞組／綜合報導
黃景瑜近日又遭到前妻發文開撕。（取材自微博）
黃景瑜近日又遭到前妻發文開撕。（取材自微博）

因主演BL網劇「上癮」暴紅的男星黃景瑜，2018年傳出與畫家兼雜誌社主編王雨馨祕婚，之後離婚，該事件一度鬧得沸沸揚揚。近日，王雨馨再度發文開撕黃景瑜，暗指黃景瑜未實現承諾刪除有關她的惡評，並轟黃景瑜「真是個油膩的極度利己主義」。

王雨馨發文表示，當初自己念及舊情妥協發了公關文，但說黃景瑜調頭來變臉說承認婚姻影響了他的工作，還指對方故意引導對她不利的輿論。王雨馨稱自己不能說出離婚的真實原因，「如果說出真實離婚原因影響對方工作失業，需要賠付2個億（人民幣，約2700萬美元）違約金。」

王雨馨還在評論區詳細道出黃景瑜曾承諾會管控針對她的評論，結合他多次耍無賴反悔的行為，便親自看了評論區，果然看到熱評暗諷她戲精，因此質疑黃景瑜故意留著引導輿論，吐槽他說話跟放P一樣。

不少粉絲看到黃景瑜前妻又出來開撕，紛紛嘲諷，「又沒錢了嗎？」還有人吐槽她，「反覆糾纏到底是要錢還是要人？」

王雨馨隔日再度發文：「我今天看到了很多私信，我並沒有你們說的這麼不堪，是他把我害成這樣的，難道就因為他是明星嗎？」

據悉，黃景瑜曾被前妻指控家暴、劈腿而離婚，氣得黃景瑜提告，澄清兩人是和平分手。

黃景瑜2020年與迪麗熱巴合作「幸福！觸手可及」，之後緋聞頻傳，甚至傳出秘婚生子，但兩人始終未對戀情傳言做出正面回應。

家暴 迪麗熱巴 緋聞

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