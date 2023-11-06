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羅雲熙、章若楠「治癒系戀人」 虐戀中暗藏甜蜜

娛樂新聞組／綜合報導
羅雲熙（左）、章若楠在新戲中上演一段宿命般的愛戀。（取材自微博）
羅雲熙（左）、章若楠在新戲中上演一段宿命般的愛戀。（取材自微博）

都市情感劇「治癒系戀人」近日開播，劇中羅雲熙、章若楠上演一段宿命般的愛戀，共同對抗「亨廷頓舞蹈症」，看似是嚴肅虐戀的題材，但同時也有很多糖分爆表的吻戲。。

新快報報導，「治癒系戀人」是一部聚焦罕見病題材的電視劇，講述了神經外科醫師顧雲崢在非洲執行援助任務時，遇到了身患罕見病的醫學少女蘇為安，二人在並肩作戰的過程中互生情愫。劇集首次將「亨廷頓舞蹈症」帶入大眾視野，並以男女主角的治癒愛情為主線傳遞「大愛無疆」的價值。

劇中，羅雲熙飾演男主角顧雲崢，中國援非的神經外科專家顧雲崢，年輕有為、專注堅韌，對待專業一絲不苟，謹慎而細緻，對待生活，也有著對於浪漫和激情的追求。在援非過程中，顧雲崢偶然結識患病少女蘇為安，兩人不打不相識。在得知蘇為安因攜帶罕見病基因而對生命絕望時，顧雲崢用自己的專業與愛給與鼓勵與勇氣，醫人也更癒心。

此外，章若楠飾演女主角蘇為安，攜帶罕見的亨丁頓舞蹈症（一種罕見的體染色體顯性遺傳疾病）基因的醫學生。在顧雲崢的鼓勵與支持下，蘇為安鼓起勇氣，正視自己有限的寶貴生命時光，與顧雲崢攜手投身亨廷頓舞蹈症的研究，雖經挫折仍不改初心。

「治癒系戀人」改編自作家檸檬羽嫣的小說「治癒者」，整個故事有濃厚的言情小說色彩。

羅雲熙今年憑藉古裝仙俠劇「長月燼明」圈粉無數，這次他久違回歸時裝造型，在劇中飾演神經外科醫師，多以白色醫師袍、襯衫及長版大衣的造型登場，展現出「腦性男」的成熟性感魅力。

「治癒系戀人」裡對所有醫學細節都非常考究，手術過程的心電圖、用藥方式等都面面俱到。

雖然一開始蘇為安選擇逃避感情，但顧雲崢並沒有因此放棄，反而不斷勇敢直進、極力鼓勵心愛之人正視自己，從預告中就能看到顧雲崢有很多深情台詞：「我不知道我究竟是從什麼時候開始喜歡你，但是現在，包括將來，我都會一直愛你」、「所有的失望都由我來背」、「你的信念是我就好了」雖然看似是嚴肅虐戀的題材，但同時也有很多糖分爆表的吻戲。

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