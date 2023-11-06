陳奕迅「社交恐懼癌」MV 梁朝偉驚喜亮相

梁朝偉（左）驚喜演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。（圖：環球音樂提供）

香港男歌手及演員陳奕迅（Eason），日前在澳門 威尼斯人舉辦新專輯「CHIN UP!」暨環球音樂續約記者會，並邀來千名幸運歌迷同歡，現場首播新歌「社交恐懼癌」劇場版MV，請來梁朝偉 合作成為超大彩蛋，雙方互尬演技，引起全場歌迷瘋狂尖叫，可惜的是張學友原先也點頭合作，最後因檔期問題取消。

陳奕迅在MV中詮釋患有社交恐懼的男主角，因故被鎖在門外，梁朝偉飾演的開鎖師傅成為救星，Eason直讚梁朝偉非常厲害，幫助自己更投入角色，更透露：「他身上的衣服是自己買的，當天就背著包來現場，還自己準備食物跟水。」顯見其不想麻煩他人的貼心度。至於誰比較有社恐？陳奕迅笑稱應該是梁朝偉，「他不多話，私下不會特別說太多。」

陳奕迅跟梁朝偉合作電影「擺渡人」結緣，此回同框相當令人驚喜，他笑說：「大家（看到）的尖叫反應，就是我知道梁朝偉（願意）當下的反應。」

其實陳奕迅兩年前就錄好「社交恐懼癌」一曲，去年4月籌備MV，張學友應允演出管理員一角，但受疫情因素延期，最後無緣合作，他突發奇想建議找周潤發 ，可惜未能如願，「要鍛鍊自己，面對被拒絕的課堂，也是滿足一下自己的夢想。」