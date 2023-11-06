明道太狂了 直播6場銷售3000萬美元 單場吸睛800萬人
「霸總男神」明道投入直播領域，表現嚇嚇叫，近日在雙十一購物節期間，他進行6場直播帶貨活動，透過在直播間的幽默及獨特魅力，6場直播銷售額逼近10億台幣（約3115萬美元），同時在線人數有數十萬人，單場線上觀看人數更高達800萬人，帶貨成績驚人。
在6場直播中，美妝和家電是最熱門的商品類別，明道通過展示優質的產品和講解使用技巧，加上他的個人獨特魅力，吸引大量消費者的關注和購買；近期升格二寶爸的明道，愛家好男人形象，也為他締造令人瞠目結舌的銷售數字。
今年8月，明道喜迎寶貝女兒的誕生，目前他也將妻兒接到上海，一家四口團聚。除了直播帶貨的工作外，明道還有2部電視劇正在拍攝中，不過儘管工作再忙，總會看到他在結束行程後，不
論忙到多晚都要趕回家陪小孩，像是直播現場在杭州，結束後已是半夜1、2時，他仍不辭辛勞，連夜從杭州趕回家陪伴孩子成長。
明道經紀人透露，「明道只要在家，早上都是他送兒子去幼稚園上課、半夜都會起床給女兒餵奶，因為他說媽媽照顧小孩也很累，所以晚上就讓她休息。明道很喜歡現在三個身分(演員、直播主、爸爸)的轉換，也很樂於當小孩的24小時爸爸。」
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