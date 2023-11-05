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梁朝偉集滿兩岸三地影帝第一人 在金馬獎卻差點變笑話

記者蘇詠智／即時報導
梁朝偉領取金雞獎影帝獎座後，擺出逗趣的表情。（取材自Instagram）
梁朝偉領取金雞獎影帝獎座後，擺出逗趣的表情。（取材自Instagram）

今年才在威尼斯影展成為首位獲頒終身成就獎華人演員的梁朝偉，又再以「無名」成為本屆金雞獎最佳男主角得主，成了史上第一位在兩岸三地電影大獎都獲主角獎的演員。雖然紀錄如此輝煌，但背後過程也並不輕鬆，甚至在首度登上金馬獎影帝之前，還曾被評審表示頒給他會被當成笑話。

梁朝偉從演出TVB港劇受歡迎後，以與鍾楚紅、夏文汐合演的「花心紅杏」首度成為電影男主角，不滿三年就在香港電影金像獎因「銀行風雲」獲選為最佳男配角，但第一次成為影帝大獎得主，則是在金馬獎以只當了其中一段男主角的「重慶森林」擊退「驗身」張世、「多桑」蔡振南和「愛情萬歲」李康生。

然而根據當年報載，梁朝偉這個金馬影帝來得相當驚險且差一點難產，原因是評審們吵成一團，雙雙在國外先獲影帝獎的李康生、蔡振南意外在討論的第一、二輪投票就先後出局，反而第一輪並未成為焦點的梁朝偉殺進最後一關，此時剩下他和張世纏鬥，有幾位評審乾脆自動棄權。面對梁朝偉和張世的激戰，香港導演張婉婷卻表示如果投出梁朝偉，回香港會被人當笑話，學者李天鐸則稱張世那鼠頭鼠腦的眼神不像陝北漢子，如果選他在中國和台灣都會是笑話。眼看雙方五五波，最終兩方評審再去遊說棄權的評審加入投票，梁朝偉一票險勝，成為當屆金馬影帝。

不過4個多月之後，香港電影金像獎也選「重慶森林」梁朝偉成為最佳男主角得主，也是他第一個在家鄉的影帝大獎，總算確定在香港沒有被當成笑話，還同樣受到肯定，他共三獲金馬獎影帝、五度成為香港電影金像獎最佳男主角，加上近日的第一座金雞獎影帝，打破所有華人男演員的紀錄。

本屆金雞獎另選出「封神第一部：朝歌風雲」為最佳劇情片、李雪健因此片獲最佳男配角，最佳女主角則是「追月」何賽飛擊退強敵「我愛你！」惠英紅，最佳女配角得主是「永安鎮故事集」黃米依，最佳導演則是「無名」程耳。

梁朝偉成為在兩岸三地電影大獎都獲影帝榮耀的第一人。（取材自Instagram）
梁朝偉成為在兩岸三地電影大獎都獲影帝榮耀的第一人。（取材自Instagram）
梁朝偉以「重慶森林」首度成為金馬獎影帝，卻被評審說會變成笑話。（取材自IMDb）
梁朝偉以「重慶森林」首度成為金馬獎影帝，卻被評審說會變成笑話。（取材自IMDb）

梁朝偉 香港 投票

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