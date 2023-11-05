學范冰冰失敗？迪麗熱巴紅毯「黃袍造型」翻車 挨批全場最醜

迪麗熱巴的紅毯造型引發負評。（取材自微博）

中國「ELLE風尚大典」日前在杭州舉行，現場星光雲集，紅毯儼然成為明星比拚行頭的新戰場。女星迪麗熱巴 作為紅毯資優生，她的打扮自然是萬眾矚目，只不過這次似乎滑鐵盧了，一襲中式復古的黃色抹胸裙被網友瘋狂吐槽，直呼：「我感覺這是全場最醜的了！」

迪麗熱巴紅毯以鵝黃色的Miss Sohee 2023春夏訂製款亮相，裙身以花卉圖紋妝點，搭配高馬尾盤髮，整體帶有復古味道，算是迪麗熱巴近幾年來最為突破的造型。

然而這款造型粉絲、網友全不埋單，網友連番吐槽：「太土」、「這是什麼大清風格」、「是在cos大黃蜂？」並且質疑她是想走范冰冰 擅長且知名的中式風格，卻失敗反成不倫不類。

粉絲方面也挺不下去，在微博 上一邊在大眾面前控評說好話，另一邊卻氣得集體出征造型師，造型師劉璐針對粉絲不滿表示：「客觀地說，每個人在形成自己的審美體系的過程中，都是知識跟經驗的積累，對於美的判斷也是不一樣的，今天的造型我很喜歡。」

此話一出，惹得粉絲更怒：「您的審美和熱巴不搭，可以分手嗎」、「你喜歡你自己穿啊！」不過也有人認為，其實服裝本身沒問題，是和迪麗熱巴的氣場以及混血明豔的五官不搭，相較之下她更適合歐式公主路線。