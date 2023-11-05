我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砍下外婆頭顱「提頭逃亡」 金山灣區24歲嫌逃2天落網

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

學范冰冰失敗？迪麗熱巴紅毯「黃袍造型」翻車 挨批全場最醜

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴的紅毯造型引發負評。（取材自微博）
迪麗熱巴的紅毯造型引發負評。（取材自微博）

中國「ELLE風尚大典」日前在杭州舉行，現場星光雲集，紅毯儼然成為明星比拚行頭的新戰場。女星迪麗熱巴作為紅毯資優生，她的打扮自然是萬眾矚目，只不過這次似乎滑鐵盧了，一襲中式復古的黃色抹胸裙被網友瘋狂吐槽，直呼：「我感覺這是全場最醜的了！」

迪麗熱巴紅毯以鵝黃色的Miss Sohee 2023春夏訂製款亮相，裙身以花卉圖紋妝點，搭配高馬尾盤髮，整體帶有復古味道，算是迪麗熱巴近幾年來最為突破的造型。

然而這款造型粉絲、網友全不埋單，網友連番吐槽：「太土」、「這是什麼大清風格」、「是在cos大黃蜂？」並且質疑她是想走范冰冰擅長且知名的中式風格，卻失敗反成不倫不類。

粉絲方面也挺不下去，在微博上一邊在大眾面前控評說好話，另一邊卻氣得集體出征造型師，造型師劉璐針對粉絲不滿表示：「客觀地說，每個人在形成自己的審美體系的過程中，都是知識跟經驗的積累，對於美的判斷也是不一樣的，今天的造型我很喜歡。」

此話一出，惹得粉絲更怒：「您的審美和熱巴不搭，可以分手嗎」、「你喜歡你自己穿啊！」不過也有人認為，其實服裝本身沒問題，是和迪麗熱巴的氣場以及混血明豔的五官不搭，相較之下她更適合歐式公主路線。

迪麗熱巴 微博 范冰冰

上一則

永遠「6-1」…馬修派瑞長眠地 近「六人行」片場

下一則

袁弘又成「金雞影帝背後男人」 連4年命中登上熱搜

延伸閱讀

都是「冰冰」白冰冰AI換臉變身武則天 逆齡模樣不輸范冰冰

都是「冰冰」白冰冰AI換臉變身武則天 逆齡模樣不輸范冰冰
范冰冰豁出去拍摸胸激情戲 上映首日「僅2千人看」

范冰冰豁出去拍摸胸激情戲 上映首日「僅2千人看」
迪麗熱巴吐槽節目截醜圖引熱議 網友：對優等生只能挑刺

迪麗熱巴吐槽節目截醜圖引熱議 網友：對優等生只能挑刺
衣服可以不帶 迪麗熱巴出遠門一定要帶「這個」…

衣服可以不帶 迪麗熱巴出遠門一定要帶「這個」…

熱門新聞

湯姆克魯斯太貴所以演不成「鋼鐵人」。（路透資料照片）

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

2023-10-28 14:56
「藍甲蟲」是DC英雄片重啟後還會由原演員飾演的舊英雄。(摘自IMDb)

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

2023-11-03 09:38
馬修派瑞身亡。(路透)

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

2023-10-28 21:15
劉亦菲在《玫瑰故事》周旋於男星林更新、佟大為、彭冠英及霍建華間。(取材自微博)

霍建華「陪襯」劉亦菲談情 不是蹭熱度是賣交情

2023-11-01 06:30
汪峰(左)與章子怡(右)2證實結束8年婚姻。（取材自微博）

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

2023-10-29 11:39
周潤發(左)和湯唯在香港合體。(取材自微博)

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

2023-10-28 07:30

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰

美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰