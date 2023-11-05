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成毅「奶糖吻」狂親70次 和張予曦一晚嗑上百顆糖

記者杜沛學／綜合報導
「南風知我意」成毅(右)與張予曦臉紅心跳的名場面「奶糖吻」拍了70多條鏡頭。(圖：龍華偶像台提供)
「南風知我意」成毅(右)與張予曦臉紅心跳的名場面「奶糖吻」拍了70多條鏡頭。(圖：龍華偶像台提供)

男神成毅曾經被某個導演告知：「這輩子不要想當演員了。」但他努力拍戲琢磨演技，堅持自己的夢想，終於在2020年因「琉璃」禹司鳳一角爆紅；今年夏天又因在「蓮花樓」裡演活了對事物通透放下執念的李蓮花受討論；「南風知我意」中飾演的霸總，更讓戲迷看到他多種面貌。

「南」劇中，成毅飾演的男主角「傅雲深」，沒有一般霸總的高冷、面癱、厭女、甚至腹黑的個性，反而是全家的團寵與開心果，撒嬌賣萌樣樣來。

傅雲深與成毅以往飾演的角色差異很大，不論是在個性還是身體上，為了要演出因車禍神經受損而半身不遂，生活無法治理的身障者，成毅請教了醫生、物理治療師，並蒐集資料，像是因受傷導致血液循環不好需蓋毛毯的常識，或是離開輪椅時腿要怎麼抬下來順序，受傷後的心理狀態等。

尤其傅雲深悲傷又無神的眼神，不說一句話就可讓觀眾看到心碎，連導演都誇讚成毅的演出具有「共情力」和「破碎感」。但看到花絮時，他戲外逗趣唱歌的模樣，觀眾爆氣說「還我眼淚來」。

「南」劇除了是成毅摔最多跤的劇，也是他拍過最多吻戲，他與張予曦是第三次合作，第二次演情侶，因此也無話不談，有一場讓觀眾看得臉紅心跳的名場面「奶糖吻」，兩人被困山洞，分享彼此的秘密，情到深處的吻戲，看似甜蜜的這場戲居然拍了一整個晚上，光糖果就吃了四大袋，將近上百顆，親吻鏡頭就拍了70多條。

張予曦則形容她飾演的「朱舊」是個勇敢善良、非常執著的女孩，而且越挫越勇，雖然從小失去雙親，卻熱愛她的生活。劇中與傅雲深從歡喜冤家到雙向救贖，雖然中間被迫分手多次，但兩人還是努力走向對方。張予曦說：「情侶分手不見得是壞事，實際上分手的那段時間，去感受到對方的重要，也更能感受到對方在你人生中是否是需要的位置，這是我演過最浪漫的戲。」

成毅(右)與張予曦在「南風知我意」中有許多甜蜜互動。(圖：龍華偶像台提供)
成毅(右)與張予曦在「南風知我意」中有許多甜蜜互動。(圖：龍華偶像台提供)

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