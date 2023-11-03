戲說從頭／小人物演小人物 白宇帆改變獲讚

白宇帆說自己一直偏愛小人物角色。(取材自微博)

古裝懸疑劇「繁城之下」日前收官，該劇播出後，頗獲外界好評。白宇帆和寧理和兩位主演接受媒體採訪時坦言，「繁城之下」與其他破案劇不同，它更描寫人性，用人性推動故事的發展。

新快報報導，「繁城之下」講述了明朝萬歷37年，江南蠹縣接連發生凶案，小捕快曲三更攜手典史宋辰、同伴高士聰、冷桂兒、鳳可追等人深入調查，意外揭開塵封20年懸案的故事。影集播出後，便被觀眾稱讚，其最大的看點不在於其懸疑性，而在於劇情細節和善變的人心。

劇中，白宇帆出演小捕快三更，對於「繁城之下」備受認可他直言非常開心，「我們在一起的用心被大家看到了，特別自豪和感動。」談到三更這個角色，白宇帆說，三更是一個沒有主角光環的小人物，「我一直偏愛小人物角色，因為我本身就是一個小人物。三更跟我的經歷很近，我們都是普通人。」

此番，白宇帆刻意抹掉主角光芒的表演也備受大家讚許，對此，他坦言，其實從「繁城之下」開始，自己嘗試改變自己的表演方式，實行「沒有表演的表演」。在他看來，表演沒有好壞，只有高低，「要讓觀眾覺得什麼都在情理之中卻又在意料之外，怎麼更高級地去表現出來？希望有一天別人評價我的時候說，『感覺他演戲像沒有演』。」

白宇帆更表示，「繁城之下」與其他破案題材劇非常不一樣，而且劇中很多台詞很扎心，「公道是一條繞遠的道」、「認識了一輩子的人，卻好像從來沒認識過」、「這杯酒敬孔子，敬他白白地教人做人，教來教去，這世上還淨是些不做人事，不說人話，不長人心的人皮畜生」、「良心是這麼一個東西，如果你想賣的話，賣不上什麼價錢，但是你若想留，那它就可貴了」，諸如此類的台詞金句比比皆是，發人深省。

老戲骨寧理在劇中演出典史宋辰。(取材自微博)

眾所周知，寧理在許多懸疑題材作品裡演過各式「狠人」，在寧理本人看來，每個角色都不一樣，宋典史這個角色也很難有過往的經典作品可以借鑑。被問到每個「狠人」角色不同之處，他笑言，「折磨人的手法不一樣」。此外，寧理更強調，一部戲的成功，不僅僅因為某個角色演繹得有多好，「一部戲不是一個人的戲，可能我們出場的戲多一點，但是要每個角色都完美詮釋，才能成就一部好戲。」

寧理說，「繁城之下」中的各式人物都各具特點，「戲裡的每個人都不是完美的，在這個過程當中，有的人是繼續腐爛下去，有的人是在腐爛當中，開出人性的花」。寧理認為，諸如劇中的三更、宋典史這兩個人物，能讓人秉持著人性最最根本的東西。

此外，談到與白宇帆等年輕一輩演員的合作，寧理讚不絕口，他更直言，其實讓觀眾認可的不二法門，就是「真誠」。他還透露，劇中自己和白宇帆的關係經歷一系列的變化，「從試探到陪伴，甚至互相之間有一點依賴」。