張柏芝失聲罹癌？ 經紀公司怒斥：中止謠言

張柏芝被亂傳罹癌，經紀公司表示已經採取行動。（取材自微博）

香港女星張柏芝 自8月傳出身體不適後停止所有工作，包括所有雜誌拍攝、廣告、品牌相關活動、演唱會等計畫全面停工。不過隨著復工 後相關影片曝光，網上也出現許多關於她失聲罹癌的謠言，對此經紀公司也出面駁斥，並採取行動蒐證，中止謠言。

據港媒報導，張柏芝工作室曾在8月時於微博發出公告，表示她因身體抱恙，不得不取消8月所有公開工作，休息完即刻恢復。而張柏芝在復工之後，立即投身時裝周、服飾拍攝等工作，但在時裝周時被捕捉聲音沙啞，也因此被網友謠傳是罹癌症狀，謠言一時之間在網上瘋傳。對此，張柏芝的經紀公司也出面闢謠，表示目前已採取蒐證行動，希望謠言能夠中止。

張柏芝2011年與謝霆鋒 離婚後一度淡出螢光幕，2021年參加「乘風破浪的姐姐」第二季成功翻紅。

張柏芝和謝霆鋒離婚後，一人扛起照顧兩個兒子的責任，2018年閃電宣布生下第三個兒子，但對另一半身分閉口不談，前夫謝霆鋒一度被點名有可能是三胎孩子的爸，他急忙發聲明強調「只是Lucas和Quintus的爸爸」。

近期一次訪談，張柏芝透露這輩子最恨的男人，並不是陳冠希，而是前夫謝霆鋒。她指在婚姻中流產了四次，都沒有得到謝霆鋒的關心和陪伴。她希望能夠給謝霆鋒一個完整的家庭，也希望能夠得到他更多的愛和尊重，但是謝霆鋒只是冷漠地對待她，而且在她最需要時離開，心裡的恨便油然而生。