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古力娜扎扮美少女戰士 像從漫畫走出來

娛樂新聞組／綜合報導
古力娜札化身為美少女戰士。（取材自微博）
古力娜札化身為美少女戰士。（取材自微博）

最近適逢萬聖節，女星古力娜扎神還原美少女戰士一角火野麗，像到宛如「真人建模」，讓網友大讚簡直是從漫畫中走出來。

綜合媒體報導，古力娜扎日昨在微博曬出自己的萬聖節造型，她化身為美少女戰士的火野麗，身穿合身的水手服，胸前有個巨型藍色蝴蝶結裝飾，下身則是紅色迷你百褶裙，用經典的頭飾、耳飾與手套搭配，不但俏麗可愛，更完美還原了角色。

不過，從古力娜扎釋出的拍攝花絮影片能夠觀察到一絲異樣，因為影片中她當天頂著一頭「黑色復古捲長髮」，為了符合火野麗的角色形象，似乎仰賴團隊「PS大法」，將她的頭髮修改成柔順飄逸的直髮。

但是粉絲似乎對於古力娜扎PS頭髮的偷吃步毫不在意，此組照片吸引超過3.8萬名粉絲按讚，1.4萬名網友更直接轉發分享，並留言稱讚：「身材真的好絕」、「是真會玩cosplay啊」。

中國女星趙露思在萬聖節扮成「熊二」，獲得粉絲高度讚賞。（取材自微博）
中國女星趙露思在萬聖節扮成「熊二」，獲得粉絲高度讚賞。（取材自微博）

此外，上報報導趙露思過去與吳磊拍攝古裝劇「星漢燦爛」，演出「程少商」（乳名嫋嫋）一角爆紅，她在劇中時常淚眼汪汪看著吳磊，不少網友就發現她的表情與「熊二」非常相似，當時「熊出沒」的官博，就將「熊二」與趙露思在劇中的演出，做成表情包，十分受到歡迎，今年趙露思直接cosplay成「熊二」，讓粉絲相當驚喜。

萬聖節 微博

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