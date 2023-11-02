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真的慘了…楊穎、張嘉倪看瘋馬秀 微博禁言正式遭封殺

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy的微博、抖音帳號遭禁言。（圖：Roger Vivier提供）
Angelababy的微博、抖音帳號遭禁言。（圖：Roger Vivier提供）

南韓女團BLACKPINK成員Lisa參加瘋馬秀掀起極大討論與爭議，在網上收到許多負評，甚至連被傳疑似前往看秀的女星Angelababy(楊穎)和張嘉倪都被砲轟。近日有網友發現官方疑似出手，Lisa擁有800多萬粉絲的微博帳號已因「被投訴違反法律法規」而整個消失，就連粉絲帳號「LISA_LALISAHOUSE 」也被消失，Angelababy和張嘉倪的微博、抖音等社群正式遭禁言

Lisa的微博帳號被封。（取材自Instagram）
Lisa的微博帳號被封。（取材自Instagram）

綜合媒體報導，26歲的Lisa於2016年以「BLACKPINK」成員身分出道，2020年受邀上綜藝節目「青春有你」第二和第三季，人氣大漲，上月她受邀參加瘋馬秀，消息傳回微博，引來網上討論是色情還是藝術的爭議，而Lisa當時不顧輿論，在Instagram曬出性感照片並配上文字：「你沒被邀請」，更讓不少中國網友火大。

瘋馬秀的官方Instagram證實張嘉倪有來看表演，但Angelababy並未來...
瘋馬秀的官方Instagram證實張嘉倪有來看表演，但Angelababy並未來觀賞。（取材自Instagram）

對此，瘋馬秀的品牌經理受訪表示，邀請Lisa上台表演是希望能吸引新的年輕女性客戶。而Lisa第一場表演結束後，瘋馬秀的官方Instagram轉發張嘉倪在門口所拍的照片，證明她有來，並用黑底文替Angelababy澄清：「很遺憾沒看到她來觀賞瘋馬秀」。

對於Lisa的微博帳號疑似被查封，有網友直呼「幹得漂亮」、「參加瘋馬秀後被封『莎』了」，還有網友用Lisa曾於Instagram發文「你沒有被邀請」的話反酸：「中國市場：你沒有被邀請」。

微博 Angelababy BLACKPINK

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