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余香凝踢爆黑心療養院內幕入圍金馬 女配升級拚影后

記者黃保慧／綜合報導
余香凝憑藉記者角色入圍金馬最佳女主角。（圖：双喜提供）
余香凝憑藉記者角色入圍金馬最佳女主角。（圖：双喜提供）

改編自真實事件，以記者工作為主軸，踢爆黑心療養院內幕為題材的香港電影「白日之下」，強勢入圍第60屆金馬獎五項提名，包括余香凝入圍最佳女主角、林保怡及梁雍婷分別入圍最佳男、女配角，電影也角逐最佳美術設計及最佳造型設計。

電影「白日之下」，踢爆黑心療養院內幕。（圖：双喜提供）
電影「白日之下」，踢爆黑心療養院內幕。（圖：双喜提供）

去年入圍金馬獎最佳女配角的余香凝，今年再下一城，憑「白日之下」記者曉琪一角首度獲得金馬最佳女主角提名。余香凝在公布入圍名單時，一直留守在電視前觀看網路直播，在聽到自己名字時，余香凝忍不住流淚大叫。她說：「我覺得當下是我人生十大最驚喜、開心的瞬間，我真的非常喜歡這部電影，林保怡、梁雍婷、美術指導、造型設計等入圍真的很棒，希望可以因為電影的入圍引起大家的關注，瞭解這部電影想表達、讓人留意什麼事，這是一個需要大眾關注的社會議題。」

林保怡飾演的療養院院長深不可測，獲提名金馬最佳男配角。（圖：双喜提供）
林保怡飾演的療養院院長深不可測，獲提名金馬最佳男配角。（圖：双喜提供）

入行超過30年的林保怡，演藝生涯首次獲得電影獎項提名，他憑戲中飾演療養院院長的角色，入圍本屆金馬獎最佳男配角，林保怡難掩好心情，他直言：「這次入圍金馬獎當然開心，演了這麼多年戲，不管有沒有得獎都是一種認同。『白日之下』除我以外，我覺得姜大衛老師、胡楓老師等人都演得相當出色，新人也一樣好，所以這次被提名有點意外，覺得大家的演技都很好。」。

梁雍婷完美演出智能受損的病友，獲提名最佳女配角。（圖：双喜提供）
梁雍婷完美演出智能受損的病友，獲提名最佳女配角。（圖：双喜提供）

另外戲中飾演療養院友的梁雍婷，完美演出智能受損的病友獲提名最佳女配角，梁雍婷心情非常激動，期待與劇組飛到台灣出席頒獎典禮及吃鐵路便當，她笑說：「首先感謝金馬獎評審的肯定，特別想謝謝監製爾冬陞、導演簡君晉、編劇Iris和楓、『白日之下』所有演員及幕後團隊們，一起共同創作了一部別具意義的電影，特別想感謝飾演小明的周漢寧，謝謝他在拍攝過程中和我一起走這段旅程。好期待去臺灣吃鐵路便當！」

入圍 療養院 香港

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