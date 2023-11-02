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林心如真人秀蘇有朋助陣 網友：想到趙薇范冰冰…唏噓

娛樂新聞組╱即時報導
蘇有朋現身為林心如打氣。(取材自微博)
蘇有朋現身為林心如打氣。(取材自微博)

女星林心如、楊紫、謝娜近日一起錄中國湖南台的實境秀《我們的美好生活》，這也被視為林心如重返中國娛樂市場的第一個節目，好友蘇有朋特地現身打氣，盡顯兩人好交情，讓網友直喊，這是「情深深雨濛濛」回憶殺。

林心如2016年嫁給霍建華之後，逐漸回歸家庭生活。近年小孩長大，她以懸疑台劇《華燈初上》試水溫，獲得觀眾好評。

蘇有朋(右二)參加林心如(左二)、楊紫(左一)、謝娜(右一)近日一起錄中國湖南台...
蘇有朋(右二)參加林心如(左二)、楊紫(左一)、謝娜(右一)近日一起錄中國湖南台的實境秀《我們的美好生活》。(取材自微博)

蘇有朋9月曾在林心如邀約下，與她合體台灣真人秀《光開門就很忙了》，當時他還爽快答應錄《光開門就很忙了》第二季，這次林心如重返大陸娛樂圈，他也現身力挺好友。

蘇有朋在《我們的美好生活》表示：「讓我離開現在很忙的生活，很大的原因是心如，因為心如很久沒有回中國做綜藝節目，我要是不來照顧你，我就怕你大小姐的本性流露出來。」

林心如、蘇有朋1998年合作瓊瑤《還珠格格》，當時雖然蘇有朋是與趙薇配對，但幾個角色經常一起演對手戲，加上兩人又來自台灣，很快就奠定深厚友誼，2001年她與趙薇、蘇有朋、港星古巨基主演民國劇《情深深雨濛濛》，林心如在劇中前期喜歡古巨基，但到大結局歷經滄桑，終於理解最愛仍是默默守護她的蘇有朋。

網友大讚蘇有朋的相挺，「這真的是最棒的友誼」、「蘇有朋真的很夠義氣」，不過也有網友表示：「相較林心如、蘇有朋，趙薇跟范冰冰如今處境真的不勝唏噓」。

蘇有朋 林心如 趙薇

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