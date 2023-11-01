鄭少秋神隱半年的女兒現身？金髮露端倪 粉絲：我先哭了

許廷鏗宣傳照金髮女主疑似鄭欣宜的背影。（取材自微博）

36歲香港 女星鄭欣宜（Joyce）自從今年香港紅勘演唱會結束後，就消失大半年，IG的文章停留在4月26日，6月底經紀人才低調透露她生病，盼外界給點時間。鄭欣宜好友、歌手許廷鏗（Alfred）日前發布新歌《一場同學》封面照及MV片段，有個金長髮女子的背影和鄭欣宜相似，引起網友熱議，紛紛表示「Joyce嗎？好掛念。」

許廷鏗在Instagram上發布全新歌曲宣傳照，照片攝於教堂裡，他眼泛淚光地坐在座位上，而擁有一頭金髮女主與他背道而馳。雖然女主只露出背影，可是眼尖的網友還是揪出「那個背影是Joyce嗎」、「我先哭！」、「Joyce我好想念你」。

鄭欣宜神隱將近半年。(取材自微博)

鄭欣宜和許廷鏗相識13年，以「異父異母低能連體嬰」相稱，當初兩人為同期同公司藝人，由於公司常安排兩人一起工作，久而久之成為好友。他們一起經歷對方的高高低低，互相陪伴，兩人之間的友誼早已昇華到至親的家人關係。

鄭欣宜是鄭少秋與已故香港大姐大「肥肥」沈殿霞愛女。鄭少秋長女鄭安儀上月初傳出在美國輕生的消息，鄭欣宜狀況也同樣令人擔心。鄭欣宜以歌手身分在香港演藝圈耕耘多年，可是今年演唱會後她突然消失，且平時熱愛分享生活動態的她，也都沒更新社群，非常反常，令粉絲擔心不已。