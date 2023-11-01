看看伊能靜18歲舊照 有沒有整形看得出來

伊能靜18歲時的青澀照。（取材自微博）

從偶像女團出道的55歲女星伊能靜，近日回歸情感推理真人秀《我們戀愛吧5》，找出18歲時的青澀照，只見照片中的伊能靜穿著白色薄紗洋裝，頂著復古造型，擺出淡淡憂鬱、楚楚可憐的表情，眉宇間還神似兒子小哈利 。網友直呼「姐姐感覺青春時的『小作』、 『小調皮』真的很美好！」

伊能靜是演藝圈著名凍齡女神，但質疑她「進廠保養」的聲音沒停過。她曾坦言有微整形，「到了這年紀，不動點小醫美是不行的，這很正常」，但慶幸媽媽遺傳給她的底子不錯，臉也沒有僵。

伊能靜是演藝圈著名凍齡女神。（取材自微博）

伊能靜也曾在小紅書寫到，「有做過水光、緊緻類的項目，的確醫學 手段可以幫助祛斑、緊緻皮膚等，但如果皮膚出現問題，毛孔粗大、乾燥、修復能力差，養得不夠好，醫學的科技也沒辦法改變。所以保養品是非常有必要的。」她還指可以合理的運用醫學技術，但不要忽略了自己的「骨相」。

伊能靜本名吳靜怡，幼時父母離異，由於母親改嫁日本 人，從繼父姓為伊能靜江，她的成長環境不斷變換，曾在台灣、香港與日本，練就流利的中文、粵語與日文。

17歲時，伊能靜從日本返台，被劉文正相中簽約進飛鷹唱片，與裘海正和方文琳組成演唱組合「飛鷹三姝」打開知名度，由於伊能靜的日系公主風很有特色，容易被觀眾記住，後來發行的專輯《有我有你》、《十九歲的最後一天》、《我是貓》和《悲傷的茱麗葉》。