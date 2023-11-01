愛貓成癡… 莫文蔚出道30年 推「莫貓寶貝」漫畫

莫文蔚化身貓女。(圖：The Mok-A-Bye Kitty Workshop提供)

莫文蔚愛貓成癡，18歲至今飼養超過20隻流浪貓。她的歌曲也時常結合貓的元素，更以環保、保護野生動物的概念設計超級英雄角色「莫貓寶貝」。近來她為慶祝出道30年，將該角色為主角繪製的漫畫集結成冊，並把三首歌曲錄製成卡帶。

莫文蔚開心透露：「創造了這個角色之後，我可以天馬行空地幫她寫故事、畫漫畫，也可以像拍電影那樣幫她製作音樂原聲帶。接下來，我還希望可以以她為主角製作音樂劇！」

日前她分別在香港 及北京 舉辦了出道30周年「莫后光年」展覽，特地安排了一個區域介紹「莫貓寶貝」。莫文蔚表示，「莫貓寶貝」在白天時是超級名模，到了夜晚就變身為戴著面罩保護地球、愛護野生動物的超級英雄。

幾年前，她開始為這個角色繪製漫畫、錄製主題曲，並曾在她的「絕色」演唱會上現身過。現在則是將「莫貓寶貝」的漫畫重新排版集結成冊，並把歌曲匯集成「莫貓寶貝三部曲」，以錄音帶加漫畫的套裝形式發行，限量500套，開始預購。

莫文蔚表示，這次特地選用比較古樸感的紙質印製，音樂原聲帶採用錄音帶製作，「其實我出道的時候市面上還有錄音帶，我的前兩、三張專輯都發行過錄音帶。這些年來大家聽音樂的方式從實體的錄音帶、CD到現在數位串流，然後又流行回黑膠、錄音帶。音樂本身是不會變的。」