王嘉爾喝喜酒 秒變迷你追星會合影粉絲、逗弄小孩

王嘉爾近年來人氣不斷攀升。（取材自微博）

韓團GOT7出身的香港 男星王嘉爾，近年將演藝重心轉移到大陸發展，人氣不斷攀升。日前，他現身溫州一場婚宴，引起騷動，現場變成小型追星會。

香港01報導，從網友分享的照片可見，王嘉爾頻頻與現場賓客影合照、跟小朋友玩耍，並蹲坐在地下尋求最佳角度幫新人拍照，表現非常親民。

有網友發現，他和新人合照時淘氣的捉弄朋友，猜測這場婚宴不是應酬，而是和新人有著不錯的交情。有網友爆料指，新郎是溫州的大戶人家，新娘則是王嘉爾由小玩到大的朋友的閨密，交情自然不淺。

不過，有眼尖網友發現，王嘉爾與朋友坐在同一桌時，他的朋友搭住王嘉爾肩膀還貼向他，讓王嘉爾一時間有點不知所措。有網友猜測他不喜歡被人勾肩搭背，看得出來有點抗拒。

王嘉爾是有名的寵粉藝人，他在GOT7時就擁有超高人氣，在某場活動中，因為下著雨，一名女粉絲想為王嘉爾撐傘，由於怕造成粉絲不方便，王嘉爾禮貌地回絕後，竟然有一位男攝影師把那位女粉絲推開。

王嘉爾見狀趕緊抓住女粉絲，並瞪了一眼男攝影師後，還斥責「這樣推女生是不行的」。這起事件為粉絲津津樂道。