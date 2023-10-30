新劇丫鬟妝容被嘲太過現代化 于正親回：觀眾審美總是變得很快…

周也飾演女主角華淺。(取材自微博)

于正編劇，周也、王星越、張逸杰等人主演的古裝劇「為有暗香來」，開播以來受到熱烈關注。不過，劇中丫鬟的妝容與造型，引發不少爭議，有網友認為女僕的妝造太過現代化，與古代背景不符。對此，于正親上火線回應。

「為有暗香來」改編自七月荔的知乎小說「洗鉛華」，講述周也飾演的華淺在上一世做盡壞事的同時也受到應有懲罰，但在機緣安排下，華淺得以重生，回到了兩年前的新婚之夜。她決定改過自新，希望藉此改變家破人亡的命運。

該劇劇情緊湊，演員演技在線，獲得不少好評。但也有一些細節引發了網友們的爭議，其中包括劇中丫鬟的妝容與造型，尤其是艾米飾演的千芷。許多網友認為千芷的妝造妝容顏色太艷麗，眼影太濃重，眉毛太細，嘴唇太厚，不僅破壞了古裝劇的歷史感和美感，也不符合身分和地位。

然而，也有一些網友指出，雖然妝造確實有些現代，但並不影響整個劇情的觀賞體驗。

對此，于正親上火線回應，他說，「觀眾的審美總是變得很快，有時候劇播得慢一點，就會跟不上腳步。我不知道從什麼時候起，我最引以為傲的妝造突然就變成了我的原罪？沒事，我也習慣了…」