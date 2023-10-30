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吳亦凡想爭取減刑? 獄中創作正能量歌曲

娛樂新聞組／綜合報導
吳亦凡被爆在獄中表現良好，似乎想藉此爭取減刑。(取材自微博)
吳亦凡被爆在獄中表現良好，似乎想藉此爭取減刑。(取材自微博)

曾為中國「頂流明星」的吳亦凡性侵被判13年有期徒刑，近日被爆獄中狀況，指他現在生活規律，還積極參與文藝活動，創作充滿正能量的歌曲，是為了增加考核分數，幫助扣減刑期。

ETtoday報導，中國律師兼作家「法山叔」在節目中邀來一名警察朋友受訪，大爆吳亦凡的現況，稱他在獄中表現良好，似乎想藉此爭取減刑。

吳亦凡在獄中的一舉一動仍備受關注，該名匿名的警察稱，先是分享北京監獄中受刑人們的每日行程，每天早上8時起床洗漱，接著集體外出做工務，到工廠踩縫紉機，製作一些手工，幾小時後11時中飯時間，到下午1時半又繼續勞動工作，到5時才收工回牢房。這時獄友可以自由活動約兩小時，然後再逐一回自己的牢房看新聞聯播，晚上10時便熄燈睡覺。

接著他又爆料，自己有一名在北京監獄工作的朋友，對方稱吳亦凡現在在獄中表現相當良好，因為參加文藝活動可以增加考核分數，他經常創作一些正能量的歌曲，參加文藝表演，這都有助於他減刑。

據報導，但法山叔疑問，「他不是不認罪嗎？」警察則表示，「不認罪就沒辦法減刑，畢竟認罪是減刑首要條件，但我聽到的八卦是他在裡面表現得還可以」。

事實上，吳亦凡本身是加拿大國籍，兩年前遭網紅都美竹指控「酒桌選妃」、「性侵未成年」後，因涉及強姦罪、聚眾淫亂一案受到外界高度關注，一審被判13年有期徒刑附加驅逐出境，他對此結果感到不服提出上訴，二審尚未有結果。

吳亦凡 北京 性侵

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