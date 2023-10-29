馬少驊曝接拍名臣熱血人生 卻要介紹「宮保雞丁」…

馬少驊詮釋一代廉吏丁寶楨。(取材自微博)

由馬少驊、曹駿、葉靜等人主演的歷史劇「丁寶楨」近日首播，演員馬少驊詮釋一代廉吏的生動形象獲網友稱讚，「這種老派歷史劇就需要這種老戲骨才撐得起來」。據悉，劇中，馬少驊獨挑500餘場戲，每場戲都有大篇幅台詞，並與現代語言習慣完全不同；為準備台詞，馬少驊一天睡眠不足四小時。

新快報報導，劇組之所以找馬少驊出演丁寶楨，除了他的形象與演技，還有一個原因：馬少驊和他所飾演的丁寶楨，都是貴州人。

有趣的是，堪稱國民菜的「宮保雞丁」據說正是丁寶楨發明的。馬少驊笑言，劇中除了展現丁寶楨為國為民的卓著政績，交代「宮保雞丁」來龍去脈的劇情，也是這部劇的一道「開胃小菜」。

全劇從丁寶楨「報國之心，勇於擔當」「為民之心，廉潔愛民」「為家之教，家風傳承」三個層面出發，第一次全方位、立體化、多角度再現了一代名臣的熱血人生－不畏權貴，怒斬禍國殃民的宦官安德海；關注民生，三治黃河，傾家蕩產、只為安民；拳拳報國，創辦工業只盼科技安邦興國；整頓吏治，改革鹽政政政。

據報導，為真實再現那段歷史，劇組多次在北京 召開劇本研討會，前往丁寶楨的家鄉貴州及其任職的山東、四川，多次實地調查與挖掘；拍攝期間聘請清史專家進行歷史把控，清史禮儀老師現場跟進演員禮儀培訓，保證細節到位。