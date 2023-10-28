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陳奕迅鼻涕流成瀑布 病後澳門開唱被歌迷逼哭

記者梅衍儂／綜合報導
陳奕迅(中)病後開唱。（圖：環球音樂提供）
陳奕迅(中)病後開唱。（圖：環球音樂提供）

陳奕迅(Eason)日前因感冒延期澳門演唱會，26日他病後重新開唱，病毒纏身未癒，鼻水流了一整晚，唱到一半壓力大到自責痛哭。

陳奕迅坦言演出前有壓力，擔心自己未康復影響水準，而且知道觀眾為他改期，讓他更有不可失準的責任，「整晚我的鼻水一直不停流，因為病毒會弄穿鼻膜，一擤鼻涕就如瀑布傾瀉，所以要忍，不能擤，要慢慢用紙巾吸出來，每次回去後台換衣服都很尷尬，要工作人員幫我慢慢吸鼻水出來。」

但觀眾為他演出喝采，不僅掌聲雷動，在「今日」一曲更亮起手機燈大聲合唱，讓陳奕迅感動落淚，不停用手拭淚，冷靜情緒再繼續演出，他笑說：「大家今晚得到一個好像按摩3小時之後再演出鼻塞的我，大家都很熱情的支持，你們太厲害了，請接受我的掌聲，今晚我多送一首歌給你們！」

不單Eason感動落淚，不少歌迷也陪著他流淚，Eason說：「我散光見不到，自己是因病變得比較脆弱，唱到『今日事情如不順，今日問題仍不盡』（指歌詞）就更觸動神經，所以平日很少會在舞台上落淚，也忍不到淚如雨下。」

他也大讚當晚觀眾素質超好，「那種支持及欣賞，讓我感受到台上台下融為一體的感覺，一個演出台上台下能融合就是一個最好的表演、最好的演出；其實哭也不是壞事，喊是一種很好的抒發方法，一直強忍著反而會忍到病。」

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