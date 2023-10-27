章子怡離婚4天後露臉 44歲狀態網友驚呼

章子怡氣色紅潤，狀態比離婚前更好。（取材自微博）

影后章子怡日前宣布和汪峰離婚，結束8年婚姻。27日章子怡出席品牌活動，這是她離婚後首次公開亮相，距離離婚僅4日，網友誇她「如回春一樣」、「少女感居然又出來了」。

綜合媒體報導，章子怡出席活動時，穿著白襯衫搭黑裙的她，綁著側邊辮子，看來簡潔俐落，氣色也紅潤有精神，看上去狀態相當好，整個人年輕了不少。網友驚艷不已，「離婚果然是女人的第二醫美」、「離婚之後的女星都越來越漂亮了」、「隨便什麼造型都是美啊」、「怎麼感覺更年輕了」。

汪峰被拍到離婚後步出錄音室，髮量明顯變少。(取材自微博)

而汪峰在宣布離婚當天，帶著墨鏡離開排練室，被狗仔拍到狀態似乎不太佳，他的髮量明顯減少，後腦勺更被網友發現似乎禿了一塊，遭酸「髮量危機」、「挺禿然的」、「都禿了，怪不得離婚了」。

事實上，章子怡與汪峰離婚事件延燒至今，有關離婚的導火線眾說紛紜，大多數網友認為問題應該出在汪峰身上，有爆料指出汪峰「亂搞嫩模被當場抓著」，但是專業狗仔「攝影劉大錘」則有消息來源指出，兩人之所以會離婚，與男方的關係不大，強調無法透露太多，並說每次拍到兩人都是一同入鏡，就算是各自行動，也都會陪伴家人，離婚原因不太可能是因為出軌。

另有一說「賭博」是壓垮汪峰與章子怡婚姻的最後一根稻草。率先踢爆章子怡與汪峰離婚的狗仔「推理君江小宴」指出，汪峰癡迷賭博，而章子怡最不能忍受的就是賭博。

雖然原因未明，不過兩人事業的差距，讓章子怡與汪峰的婚姻，常常受到外界看衰，汪峰雖然曾是樂壇的重要人物，但在新秀不斷崛起之下，已談不上最頂級的大牌。