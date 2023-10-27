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中國一線已婚男星爆出軌嫩妹 疑李克強猝逝「禁娛」救了他

娛樂新聞組╱即時報導
攝影劉大錘稱有一線男星出軌。（取材自微博）
攝影劉大錘稱有一線男星出軌。（取材自微博）

中國自媒體「攝影劉大錘」爆料有一線已婚男星在同劇女演員家過夜，兩人相差20歲，而男星的演技有目共睹，偵探網友開始猜測是陳建斌、孫紅雷、于和偉等知名老戲骨，劉大錘原本27日要揭曉男方真實身分，傳言碰上中國前總理李克強過世，微博禁娛，只好將真相留待下回再爆。

蔣勤勤(左)與老公陳建斌感情好。 (取材自微博)
蔣勤勤(左)與老公陳建斌感情好。 (取材自微博)

劉大錘藉章子怡離婚事件，爆料一線演員的婚姻出事，指一線大咖男星出軌，夜訪小20歲女演員香閨，並透露4關鍵線索「一線」、「已婚」、「男演員」、「妻子是藝人」，網友認為演出《後宮甄嬛傳》中「雍正皇帝」的陳建斌嫌疑最大。也有網友猜是《新三國》的于和偉。眾所周知，陳建斌與妻子蔣勤勤、于和偉與妻子宋林靜都是圈內知名的明星夫妻。

狗仔爆料，于和偉被網友點名。（取材自豆瓣電影）
狗仔爆料，于和偉被網友點名。（取材自豆瓣電影）

有網友歪樓笑稱《新三國》可能有點問題，因為遭點名的陳建斌、于和偉二人分別在劇中飾演曹操、劉備一角。另一個讓網友歪樓的是，陳建斌和蔣勤勤2018年上《幸福三重奏》第一季，一同參加的夫妻檔大S和汪小菲、福原愛和江宏傑後來都離婚，陳建斌夫妻曾被網友誇讚是挺過魔咒的名人夫妻，有粉絲留言「真是這樣的話，幸福三重奏團滅了」。

劉大錘原定27日再爆料，卻發文寫下：「直播延期」，一開始還被網友嘲諷「收了錢不直播」，但後來也有網友出面解釋，是因中國前國務院總理李克強因心臟病發病逝的噩耗，全中國禁娛：「呃…有沒有一種可能因為今天禁娛」、、「總理過世了，國喪，你們這些人還想看娛樂八卦，想看的人有沒有心？」「別只看娛樂新聞，你要不看看今天發生了啥」。

李克強 國務院 心臟病

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