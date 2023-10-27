TVB史上首部非自製台慶劇 被爆為這個「前小生」舖路？

黃宗澤主演的「疊影狙擊」要當作TVB的台慶劇。(取材自微博)

無綫（TVB）今年的台慶劇目前已經播出兩套，分別是「香港 人在北京 」和「羅密歐與祝英台」，前一部輕鬆搞笑，後一部有人氣CP陳茵媺及陳豪撐場，作為台慶劇可說是相當有誠意，反響也相當不錯。但另有一部「疊影狙擊」則是非TVB製作的台慶劇，引發網友揣測。

香港01報導，接捧「香港人在北京」的「疊影狙擊」，是由寰亞與內地優酷合拍的中港劇集，TVB並未參與製作，雖然卡司堅強，但實在沒人猜到會安排做台慶劇。

據悉，TVB由1979年開始就有台慶劇這個傳統，多年來推出過不少勁爆劇集，包括「新紮師兄」、「他來自江湖」、「西遊記」、「尋秦記」等，全部都是自家製作，從未用過外來劇集。

報導說，能成為台慶劇當然有原因，首先必須有大量前TVB演員，包括主角黃宗澤、黃浩然、郭政鴻、關禮傑、李天翔、于洋、秦煌等。第二是與寰亞的合作曾經取得不錯成績，去年播出的「家族榮耀」就是一例。

第三個原因則被猜測是為「前小生」黃宗澤舖路。據了解，黃宗澤多年來一直都未能奪得視帝，在內地打拚多年後，如今身價大漲，這次若能順理成章頒個視帝給他，將來可望有更多合作機會。