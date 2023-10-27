閻妮搭檔譚松韻 網驚呼天選母女

閻妮（左）、譚松韵在片中演出「母女檔」，二人展露出相似笑容與溫暖氣質。（取材自微博）

由王小列執導，閻妮、譚松韻、吳京等人主演的電影「再見，李可樂」近日發布「是狗狗更是家人」特輯，片中閆妮和譚松韻首度演出「母女檔」，二人因角色而展露出相似笑容與溫暖氣質，讓不少網友驚呼真是一對「天選母女」。

綜合媒體報導，「再見，李可樂」講述了一場意外改變了本來幸福的家庭，高中生的女兒不理解媽媽為什麼放棄意外受傷的父親，他們之間因此有了隔閡，一隻叫「可樂」的小狗成為家裡的新生機，可是好景不常，小狗走失，在尋找「可樂」的路上她經歷了很多，也對自己的人生和當下的困境有了新的理解。

特輯中，閻妮自曝自己沒有養過狗，但此次與狗狗一起合作共度了一段開心愉悅的美好時光。譚松韻坦言雖然養過狗，但跟狗狗拍戲還是第一次，並透露這次與狗狗合作，也讓她體驗到別樣的溫暖與療癒。

譚松韻表示，片中李妍向狗狗傾訴青春煩惱與情感心事時，狗狗也會一直注視著她的眼睛回應，認真傾聽，似乎真的懂她在說什麼。同時，狗狗「可樂」的出現則為李妍受傷的心靈帶來了溫暖和療癒。

吳京也表示：「這是一部非常溫暖可愛的電影，希望大家觀看的時候可以感受到，不管你身在何處，家人的愛永遠都陪伴著你。」

電影「再見，李可樂」透過獨特的寵物視角展現華人 家庭對親情、友情與愛的表達，片中狗狗「李可樂」以「家人」的身分陪伴家庭成長，成為修復親情裂痕與家庭關係的新型「情感紐帶」，讓愛意在母女情感與失衡家庭中得以蔓延的故事，也引起不少觀眾們的情感共鳴。

值得一提的是，這部電影中飾演老年「可樂」的狗狗演員，正是曾與導演王小列在「神犬小七」中合作的主角「小七」，時隔九年再度結緣攜手合作默契依舊。

對於業界最難拍攝的演員與動物合作表演的戲，與眾多「動物演員」有過豐富拍攝經驗的導演王小列表示，不能要求動物像人一樣去表演，而是多留出時間讓狗狗與演員培養感情，才能抓住寵物表達情感的特徵，主人與狗狗之間的關係已經超越了飼養關係，而是陪伴關係，甚至是一種對話關係。