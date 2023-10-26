戲說從頭／鍾楚曦大膽追愛 張雲龍走出心牢

鍾楚曦（右）、張雲龍在新劇中首次搭檔出演情侶。（取材自微博）

都市情感劇「最遙遠的距離」近日播出，鍾楚曦、張雲龍首次搭檔出演情侶，兩顆受傷的心最終因愛治癒。

新快報報導，該劇根據張小嫻的同名作品改編，講述一個關於守護、治癒和救贖的愛情故事，男女主角是實力與美貌並存的設計師蘇盈和外冷內熱溫暖幽默的醫師秦雲生。六年前，蘇盈因遭遇感情背叛，而不再相信愛情。而秦雲生前女友米素過世已經六年，他依然無法從那段感情中抽離。蘇盈在與秦雲生相處的過程中，發現自己喜歡上了他，於是蘇盈選擇了大膽追愛。

劇中，鍾楚曦飾演蘇盈，一位出色的室內設計師，帶領小夥伴創辦了自己的設計事務所，她是大眾眼中標準的成功女性，是業內公認才華橫溢的新銳設計師。鍾楚曦說，「蘇盈是個感性和理性兼備的成熟女性，自信、直率，像夏天一樣熱烈真摯。」張雲龍飾演的秦雲生，原本是心外科主治醫師，因為一些原因暫時離開了心外，去了急診科，後來又回到了心外科，「他在自己的事業上非常有追求，雖然遭遇了些心理障礙，但他最終在和蘇盈的愛情中獲得力量，克服了自己的內心恐懼，重回事業巔峰。」張雲龍說。

兩人的感情是劇中最大看點。在鍾楚曦看來，蘇盈感情受過傷，她被秦雲生的細膩和溫柔所吸引，欣賞他的性格，也嚮往他身上擁有的愛的能量。張雲龍則透露，秦雲生是個溫柔、重感情、有儀式感的人，人生中很少見的癡情角色。前女友走後，秦雲生把自己封閉起來去緬懷祭奠這份感情，後來在獨立又才華橫溢的蘇盈幫助下，秦雲生克服前女友之死造成的心理障礙。同時，秦雲生和蘇盈算是歡喜冤家，「兩個人因為經歷不同，對待愛情的態度也不一樣，所以最開始也發生了一些誤會和爭執，但隨著相處，慢慢發現了對方身上的閃光點。」

談及怎樣的愛情才是「好的愛情」？鍾楚曦認為，「好的愛」一定是彼此療癒、互相救贖的。張雲龍則表示，「好的愛情」是大家看到會覺得溫暖、嚮往，會有想談戀愛的衝動的。