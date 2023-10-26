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章子怡離婚後下一對？陳妍希被點名

娛樂新聞組／綜合報導
陳妍希曬出美照疑駁婚變。（取材自微博）
陳妍希曬出美照疑駁婚變。（取材自微博）

隨著章子怡、汪峰宣布離婚，不少屢傳出婚變的藝人近日成為網友關注重點。其中，與陳曉因合作「神鵰俠侶」而擦出愛火的陳妍希，再度成為焦點，但她懶理傳聞，忙著在社交平台曬出美照。

陳妍希與陳曉不只一次傳出婚變，主要原因是，兩人在生日或一些特殊的日子，不再有任何互動。有網友分析，汪峰和章子怡、黃曉明Angelababy、劉愷威和楊冪這幾對離婚藝人，也曾有過一樣的狀況。

陳妍希（右）生日許願時，陳曉（左）在旁呆呆看著蛋糕。（取材自微博）
陳妍希（右）生日許願時，陳曉（左）在旁呆呆看著蛋糕。（取材自微博）

陳妍希今年5月生日時，刻意曬出全家福，想藉此打破婚變傳言，但有眼尖網友發現，陳曉在大合時沒跟陳妍希站在一起。一家三口同框照中，陳妍希閉眼許願時，陳曉則是在旁呆呆看著蛋糕。

最讓人意外的是，陳妍希發表生日感言，直接忽略了到場的陳曉，最後一句「只為愛我的人而活」也似乎意有所指。

此外，有網友發現，陳曉最近參加活動，此前一直佩戴在手上的婚戒不翼而飛了。還有人指出，兩人昔日做慈善或捐款時，都是一同出席、聯名捐贈。今年，陳曉卻是隻身參加，名字也剩自己一人。

儘管傳聞不斷，陳妍希一直未公開闢謠，但她日前於社交媒體上分享系列美相，並向粉絲問候一句「晚安」，似乎是淡定回應種種傳聞。

黃曉明 楊冪 Angelababy

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