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吳楚一爆「男男戀」紅到接LV廣告 ？ 陳牧馳粉絲氣炸了

娛樂新聞組／即時報導
吳楚一疑似為精品品牌拍攝廣告。(取材自微博)
吳楚一疑似為精品品牌拍攝廣告。(取材自微博)

因電影「封神」打開知名度的陳牧馳人紅是非多，不僅被挖出曾經離婚，還被爆出和男星吳楚一「男男戀」，引發廣大關注。沒想到，成為熱搜人物的吳楚一疑似因禍得福，紅到拿下精品品牌LV的廣告。

吳楚一日前在短視頻平台發布了一條LV商務廣告，配文「命運壓不垮一個人，只會使人堅強起來。」畫面中的他，穿著貂皮背心搭短褲，坐在行李箱上，帥氣十足。

這則廣告引發大批網友關注，有網友大讚「挺帥的」，但也有不少人勸他「這次拍廣告的錢別再轉給陳牧馳了」、「把錢自己存著」。

不過，陳牧馳的粉絲們坐不住了，紛紛跑到品牌官方微博下怒轟，「作為一個國際大品牌，連吃瓜都吃不明白嗎？」、「請問找推廣之前是否有做背調呢」、「不是什麼流量什麼熱度都可以蹭的好嗎」，還有人揚言要把買的名牌包都扔了。

據悉，吳楚一雖然不是品牌代言人，但能接到廣告，已經是相當不容易。但也有網友說，吳楚一發布的那組照片根本不是LV廣告，並表示LV影片廣告流程起碼要走一個月。

吳楚一曾開直播自稱拍多部網劇賺錢養孩子，也負擔房租，同居男卻沒出過錢，讓陳牧馳人氣頓時陷入危機。

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